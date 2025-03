I primi quarant’anni della compagnia del Gaf

Quarant’anni di palcoscenico, di battute in dialetto, di intrecci esilaranti e colpi di scena che ribaltano la storia "a’ larversa". La compagnia bellocchiana del GAF, fondata dai cugini Lucio e Fabrizio Signoretti, celebra questo traguardo con una nuova commedia inedita, portando sul palco del Politeama una storia che gioca con il tempo, intrecciando vicende parallele tra passato e presente.

L’hotel Torrettebella è il fulcro di un doppio racconto: da un lato, un padre che aveva abbandonato i figli torna dopo quarant’anni per rivederli; dall’altro, due amici si ritrovano dopo lo stesso lungo periodo di distanza. Ma il numero 40 non è solo un elemento narrativo: è anche il simbolo di questo anniversario speciale per il GAF, che con questa nuova produzione vuole celebrare il suo percorso artistico fatto di leggerezza, simpatia e un affiatamento che il pubblico ha imparato ad amare.

La "risata alla GAF" è una formula consolidata: si parte con un intreccio coinvolgente, si procede con situazioni assurde e paradossali e si arriva a un finale inaspettato che promette di lasciare il pubblico senza fiato… dal ridere. Le due storie inizialmente indipendenti finiranno per intrecciarsi in un crescendo di equivoci e battute esilaranti, dando vita a un epilogo imprevedibile.

Sul palco, un cast affiatato e collaudato: Simone Gramolini, Elisa Ragni, Andrea Bracci, Catia Canestrari, Mirco Vagnini, Cristina Bertozzi B., Rossano Cecconi, Andrea Falcioni, Alessia Antognoni, Laura Longarini, Simone Bracci, Lucio Signoretti, Giacomo Furlani, Stefano Montanari, Lorenzo Alessandrini e Stefania Giunta. Dietro le quinte, Stefania Giunta e Lorenzo Alessandrini curano scenografie e costumi insieme a Franco Dini e Laura Longarini.

L’appuntamento è fissato per il 17,18 e 19 marzo al Politeama alle 21.15.

Tiziana Petrelli