I residenti del centro storico:: "Impugneremo le deroghe"

Musica e divertimento senza regole, il comitato dei residenti del centro storico pronto ad "azioni amministrative" non meglio specificate. Altro che stop al caos annunciato dal sindaco Luca Serfilippi. Per il comitato è in atto "una deregolamentazione". "Poiché il Comune persiste nel mancato adeguamento alle leggi vigenti – prosegue il comitato – rimanendo in difetto sotto il profilo legale, annunciamo l’attivazione dei procedimenti amministrativi necessari per garantire il rispetto della legalità e la tutela dei diritti dei residenti".

Il comitato fa notare come in tutta la zona mare, "la giunta ha la facoltà di derogare fino a 4 giorni alla settimana (si potrà fare musica fino alle 3 di notte ndr) e fino a un limite di 70 decibel". Mentre secondo quanto deciso dalla giunta "nel lato monte della ferrovia (centro storico, zone residenziali e agricole) la musica è consentita fino all’1 di notte nei fine settimana e nei giorni prefestivi, ed entro le 24 negli altri giorni". L’esecutivo, però, "potrà autorizzare, durante il periodo estivo, deroghe temporanee agli orari e ai limiti acustici anche per altre zone della città, per consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni che prevedano l’utilizzo di macchinari rumorosi".

Per i residenti questo significa che "durante il periodo estivo, nelle zone costiere e nel centro cittadino, le deroghe consentiranno agli esercizi di prolungare le emissioni sonore oltre gli orari stabiliti. Senza considerare che tali aree sono anche residenziali oltre che zone di svago". E ancora il comitato dei residenti: "Nonostante i ripetuti tentativi di avviare un dialogo con gli assessorati competenti su questo tema e sulla concessione degli spazi pubblici, l’amministrazione non ha ancora trovato il tempo di ascoltare le nostre osservazioni e suggerimenti".

Pertanto, il comitato dei residenti avanza queste richieste: rispetto degli obblighi di legge in materia di emissioni sonore e di adottare il regolamento acustico previsto dalla normativa vigente, che, ad oggi nessuna amministrazione ha ancora elaborato. Il nostro compito, come previsto dall’atto costitutivo del comitato, è quello di ‘tutelare i diritti dei residenti, salvaguardando le esigenze di convivenza e di espressione della comunità del centro storico, nel rispetto della legalità e della qualità urbana’".

An.Mar.