I Socialisti riannodano il filo. Addii, rancori: "Facciamo il punto"

All’indomani del 25esimo anniversario della morte di Bettino Craxi, i Socialisti riflettono sull’eredità che ha lasciato. "La sinistra tradizionale – osserva Tiziano Busca (coordinatore provinciale Psi) – non è mai riuscita a confrontarsi seriamente con il socialismo riformista, evitando questioni politiche fondamentali. Questo ha contribuito a far perdere terreno alla sinistra, mentre la destra ha continuato a vincere. È necessario tornare a quelle posizioni riformiste per costruire una sinistra moderna".

Quanto a Fano, dove ci sono stati evidenti scossoni, "i socialisti continuano a offrire la loro cultura, esperienza e presenza politica, che è ancora forte sia a Fano che nella provincia. Tuttavia, è fondamentale costruire un progetto politico prima di cercare alleanze. La città di Fano è ancora contendibile, ma servono scelte politiche più lungimiranti e un maggiore confronto con le forze territoriali e culturali".

A livello locale il Psi ha "circa 200 iscritti – dice Busca – e stiamo preparando i congressi provinciali, locali e regionali. Stiamo programmando anche un incontro regionale per discutere i temi politici della nostra regione. La nostra proposta sarà costruire alleanze con la sinistra tradizionale, ma anche di andare oltre le visioni ideologiche superate, offrendo un socialismo pragmatico e riformista".

Infine, i cambiamenti nei ranghi del partito e defezioni: "Abbiamo registrato alcune uscite significative di fanesi, come quelle di Massimo Seri e poi Mirko Pagnetti che assieme ad Etienne Lucarelli, pare abbiano scelto di aderire a Italia Viva (che dopo l’uscita di Talè non aveva iscritti, ndr). Queste decisioni, spesso legate a motivazioni personali, hanno rappresentato un momento di riflessione per noi, ma non hanno indebolito il gruppo". Ma Busca smentisce le voci di un allontanamento di Boris Rapa. "E’ ancora con noi. Ha lasciato la segreteria regionale per motivi di lavoro, ma continua a essere parte integrante del nostro progetto politico. La sua esperienza e il suo contributo rimangono preziosi per il partito".

E Massimo Seri? "E’ passato ad Azione, ma non abbiamo rimpianti. La sua gestione del PSI non è stata coerente con la linea socialista. Ciò ha causato difficoltà e frammentazioni".

Tiziana Petrelli