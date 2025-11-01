I supertecnici del futuro trovano la loro casa al Centro della Gimarra

di Tiziana Petrelli

Dopo la Link University, anche l’ITS Academy – Tecnologia e Made in Italy trova a Fano una sede stabile, confermando la linea dell’amministrazione Serfilippi: dare nuova vita agli spazi comunali attraverso sinergie con realtà formative e produttive capaci di generare valore economico, sociale e territoriale.

Il Centro Civico di Gimarra diventerà la nuova casa dei "supertecnici del futuro": aule digitali, laboratori 4.0, spazi di progettazione e ricerca applicata ospiteranno i corsi post diploma dell’ITS, punto di riferimento regionale per la formazione tecnica avanzata.

Il Comune concede gli ambienti in locazione con un canone annuo di 17.000 euro per cinque anni: un introito diretto per le casse pubbliche, ma anche un investimento che, come ha sottolineato l’assessore al patrimonio Alberto Santorelli, produce un "triplo beneficio".

"Non solo il Comune valorizza un proprio edificio, ma si genera economia nel quartiere e nella città e il soggetto privato si fa carico dei lavori di adeguamento e ristrutturazione – ha spiegato Santorelli –. È un modello virtuoso, già sperimentato con la Link University, che consente di rigenerare spazi pubblici e al tempo stesso creare nuove opportunità per i giovani e per le imprese". La nuova sede dell’ITS, presentata in conferenza stampa alla presenza del presidente e del direttore della Fondazione Stefano Zannini e Stefano Casalboni, nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro.

I locali, messi a disposizione dal Comune, permetteranno all’istituto di operare in autonomia dopo anni di lezioni ospitate all’Istituto Olivetti. Entro marzo è atteso l’accreditamento della Regione, ma i lavori dovrebbero procedere più rapidamente: l’obiettivo è partire già tra gennaio e febbraio con i primi corsi, anticipando così la piena operatività prevista per il 2026.

"La collaborazione con il territorio è la chiave del nostro successo – ha detto Zannini –. Formiamo figure tecniche richieste dalle aziende, con percorsi costruiti in stretta sinergia con il tessuto produttivo. Diplomiamo circa 200 ragazzi l’anno, e oltre il 90% trova impiego entro dodici mesi". La direttrice della nuova sede è Anna Gennari, che seguirà l’avvio dei corsi e il coordinamento delle attività. Tra i tre indirizzi attivi per il biennio 2025–2027 ci sono "Infrastrutture e impianti – tra progetti complessi e transizione ecologica", "Il futuro dell’automazione" (PLC, AI, robot, cybersecurity) e "Tecnologie avanzate per la progettazione e stampa 3D nella meccatronica". Durante la conferenza è intervenuta anche Teresa Mancini di Confindustria, titolare della ditta metalmeccanica LAM di Fano, che ha rimarcato come "le aziende richiedano sempre più figure specializzate, con un bagaglio tecnico specifico nelle aree di inserimento". Stefano Casalboni, dal canto suo, ha ricordato la missione della Fondazione ITS, nata "per dare possibilità concrete ai giovani e creare ponti tra scuola e impresa". Attualmente a Fano sono già attivi due corsi partiti lo scorso anno nelle aule dell’Olivetti, e l’obiettivo è portare 150 studenti subito nella nuova sede di Gimarra, ampliando progressivamente l’offerta formativa. Un progetto che unisce formazione, rigenerazione e sviluppo: un tassello in più nel mosaico di una Fano che guarda al futuro partendo dal proprio patrimonio.