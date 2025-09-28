Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Fano
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaIeri ’fontaneros’, oggi professionisti affermati
28 set 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fano
  3. Cronaca
  4. Ieri ’fontaneros’, oggi professionisti affermati

Ieri ’fontaneros’, oggi professionisti affermati

Negli anni ’70 i ragazzi della 5ª B del liceo Torelli erano un gruppo di giovani turbolenti. Cinquant’anni dopo si sono ritrovati tra ricordi e sorprese

Negli anni ’70 i ragazzi della 5ª B del liceo Torelli erano un gruppo di giovani turbolenti. Cinquant’anni dopo si sono ritrovati tra ricordi e sorprese

Negli anni ’70 i ragazzi della 5ª B del liceo Torelli erano un gruppo di giovani turbolenti. Cinquant’anni dopo si sono ritrovati tra ricordi e sorprese

Hanno festeggiato mezzo secolo dal diploma e, seduti di nuovo uno accanto all’altro, hanno scoperto che lo spirito della 5ª B non si è mai spento. La classe del liceo scientifico Torelli (anno scolastico 1974/’75) si è riunita giovedì scorso per celebrare i cinquant’anni dalla maturità: un’occasione per ritrovarsi e ripercorrere una stagione che ha lasciato il segno nella città. "Indubbiamente lo spirito della 5ª B è rimasto intatto dopo cinquant’anni – ha raccontato Giovanni Santarelli –. Il mondo è radicalmente cambiato, ma forse possiamo dire ancora cose nuove anche in questi tempi vecchi". E se Elvira Grilli non ha potuto partecipare, ha inviato un messaggio poetico ai compagni: "Questa è la vera, unica, intramontabile bellezza. Siamo noi, tutti noi che in diversi modi abbiamo cercato di volare al di là delle nuvole".

Il pensiero è andato anche ai docenti, come il compianto prof di filosofia Paolo Bonetti, che seppe trasmettere "spirito critico e autonomia di pensiero". A raccontare la rimpatriata è Paolo Lombardi, già professore di matematica e fisica al Nolfi, che con i compagni non ha avuto timore di evocare un tratto generazionale: negli anni ’70 la 5ª B era conosciuta in città anche per la presenza di alcuni "fontaneros", i giovani che stazionavano sulla Fontana della Fortuna, simbolo della piazza centrale di Fano. Un gruppo vivace e chiacchierato allora, divenuto col tempo memoria collettiva. "Questa è la nostra storia e la storia della città – spiegano –. Come in tutte le storie ci sono lati positivi e negativi. Ma resta il fatto che la nostra classe ha segnato un’epoca". E se da ragazzi erano considerati turbolenti, oggi i compagni della VB sono diventati figure affermate. "C’è ne sono molti ’famosi’, abbiamo avuto una buona riuscita – racconta Lombardi –. Tra noi ci sono quattro medici, un cantante del coro della Scala di Milano, due insegnanti di matematica, due ingegneri, una regista e sceneggiatrice, un imprenditore edile". Alla cena hanno partecipato anche Paolo Antognoni e Graziano Baldascino, Lucia Carotti e Fausto Fabbri, Loretta Ferri e Claudio Frattini, Francesco Marchetti Astolfi, Massimo Mercanti, Carlo Monterisi, Ugo Morenzetti, Stefano Nicolini, Mauro Peconi, Marco Pedini, Giovanni Primavera, Claudio Ragnetti, Giovanni Roberti, Fabrizio Sabbatini, Paolo Vedovi e Massimo Zanna, con Lombardi e a Santarelli. "Testimonia – sorride Lombardi – che si nasce incendiari e si diventa pompieri".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata