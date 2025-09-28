Ieri ’fontaneros’, oggi professionisti affermati

Hanno festeggiato mezzo secolo dal diploma e, seduti di nuovo uno accanto all’altro, hanno scoperto che lo spirito della 5ª B non si è mai spento. La classe del liceo scientifico Torelli (anno scolastico 1974/’75) si è riunita giovedì scorso per celebrare i cinquant’anni dalla maturità: un’occasione per ritrovarsi e ripercorrere una stagione che ha lasciato il segno nella città. "Indubbiamente lo spirito della 5ª B è rimasto intatto dopo cinquant’anni – ha raccontato Giovanni Santarelli –. Il mondo è radicalmente cambiato, ma forse possiamo dire ancora cose nuove anche in questi tempi vecchi". E se Elvira Grilli non ha potuto partecipare, ha inviato un messaggio poetico ai compagni: "Questa è la vera, unica, intramontabile bellezza. Siamo noi, tutti noi che in diversi modi abbiamo cercato di volare al di là delle nuvole".

Il pensiero è andato anche ai docenti, come il compianto prof di filosofia Paolo Bonetti, che seppe trasmettere "spirito critico e autonomia di pensiero". A raccontare la rimpatriata è Paolo Lombardi, già professore di matematica e fisica al Nolfi, che con i compagni non ha avuto timore di evocare un tratto generazionale: negli anni ’70 la 5ª B era conosciuta in città anche per la presenza di alcuni "fontaneros", i giovani che stazionavano sulla Fontana della Fortuna, simbolo della piazza centrale di Fano. Un gruppo vivace e chiacchierato allora, divenuto col tempo memoria collettiva. "Questa è la nostra storia e la storia della città – spiegano –. Come in tutte le storie ci sono lati positivi e negativi. Ma resta il fatto che la nostra classe ha segnato un’epoca". E se da ragazzi erano considerati turbolenti, oggi i compagni della VB sono diventati figure affermate. "C’è ne sono molti ’famosi’, abbiamo avuto una buona riuscita – racconta Lombardi –. Tra noi ci sono quattro medici, un cantante del coro della Scala di Milano, due insegnanti di matematica, due ingegneri, una regista e sceneggiatrice, un imprenditore edile". Alla cena hanno partecipato anche Paolo Antognoni e Graziano Baldascino, Lucia Carotti e Fausto Fabbri, Loretta Ferri e Claudio Frattini, Francesco Marchetti Astolfi, Massimo Mercanti, Carlo Monterisi, Ugo Morenzetti, Stefano Nicolini, Mauro Peconi, Marco Pedini, Giovanni Primavera, Claudio Ragnetti, Giovanni Roberti, Fabrizio Sabbatini, Paolo Vedovi e Massimo Zanna, con Lombardi e a Santarelli. "Testimonia – sorride Lombardi – che si nasce incendiari e si diventa pompieri".