‘Il barbiere di Siviglia’ al Teatro della Concordia di San Costanzo

Conto alla rovescia per ‘Sinfonica, la musica attorno’, la rassegna con l’Orchestra Sinfonica Rossini al Teatro della Concordia di San Costanzo. Domenica alle 17,30 si terrà la prima tappa con l’esecuzione de ‘Il barbiere di Siviglia’, una delle opere più celebri e amate del grande compositore pesarese, che sarà proposta in una affascinante versione smart. L’adattamento, la direzione e la conduzione dello spettacolo saranno del maestro Noris Borgogelli e un terzetto di grande prestigio formerà il cast canoro: Manuel Amati, nelle vesti del Conte d’Almaviva; Marta Pluda, Rosina; e Matteo Mancini, Figaro. La parte strumentale sarà affidata a una formazione cameristica dell’Osr. Posto unico numerato 10 euro; ridotto 5 (per under 30, over 65 e soci dell’Associazione Amici dell’Osr). Prenotazioni allo 0722.327841. Biglietti su Liveticket e al botteghino del teatro da 2 ore prima dello spettacolo.

s.fr.