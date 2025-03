Il bello della matematica: alla primaria di San Michele la nuova aula

Alla scuola primaria di San Michele al Fiume, in piazza Ungaretti, è stato inaugurato il nuovo ’Laboratorio di matematica’. L’aula, ubicata al primo piano dell’edificio, era uno spazio che in precedenza veniva usato per il deposito dei materiali e che, grazie anche all’aiuto degli operai comunali e dei collaboratori scolastici, si è trasformata ora in un luogo accogliente che permetterà a tutti gli alunni di lavorare in modalità laboratoriale e di approfondire gli apprendimenti.

"Alcuni materiali didattici matematici erano già in dotazione della scuola ed è stato possibile incrementarli grazie al contributo del Banco Marchigiano che ha sede di fianco della nostra sede – sottolinea una nota della scuola -. Lo stesso Banco Marchigiano – viene aggiunto - nel novembre 2024 ha installato un defibrillatore a uso anche pediatrico alla cui inaugurazione ha partecipato la scuola, ospitando una dimostrazione nei locali del plesso alla presenza di tutti gli alunni, dei docenti, del dirigente scolastico, del sindaco, delle autorità e di una rappresentanza della Banca".

Il comunicato da parte della scuola aggiunge: "Siamo grati a tutti gli alunni e agli insegnanti. I quali ringraziano il Banco Marchigiano, il dirigente scolastico, il sindaco Mirco Zenobi, il personale del Comune e i collaboratori scolastici del plesso per aver contribuito all’allestimento di quest’aula".

Sandro Franceschetti