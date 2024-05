Il Brodetto Fest porta anche i vip. Ecco Scamarcio e lo chef stellato

Il Brodetto Fest (30 e 31 maggio e 1 e 2 giugno) porta a Fano Riccardo Scamarcio, una delle star del cinema italiano, la cantante popjaz Simona Molinari e lo chef stellato Andrea Aprea. "Quelli di BrodettoFest – spiegano gli organizzatori – saranno quattro giornate per celebrare al Lido il piatto simbolo della tradizione marinara e vivere un’esperienza gastronomica e culturale autentica. BrodettoFest non è solo buon cibo: la kermesse è animata da cooking show, abbinamenti esclusivi con i vini delle Marche, laboratori per bambini, mostre d’arte, talk show". Il primo ospite d’eccezione è l’affascinante Riccardo Scamarcio (foto), attore e produttore cinematografico, oggi al cinema con il film "Sei fratelli" di Simone Godano, distribuito in 201 sale cinematografiche. Sabato 1 giugno sarà la volta della cantautrice popjazz (ha all’attivo 7 album) Simona Molinari che ha duettato con numerosi artisti come Andrea Bocelli, Al Jarreau e Ornella Vanoni. Ha cantato nei migliori teatri italiani e stranieri, dal Blue Note di New York al teatro Estrada di Mosca, ha partecipato a Sanremo due volte in gara e due volte come ospite. Tra gli chef più attesi il napoletano stellato Andrea Aprea, che sarà protagonista del cooking show, domenica 2 giugno alle 20 al Palabrodetto. Dopo essersi costruito una reputazione in Europa e in Italia, lo chef ha scelto Porta Venezia (Milano) per un progetto che porta il suo nome, un ristorante (Aprea, 2 stelle) e un bistrot all’interno di un edificio storico sede della Fondazione Rovati. Brodetto Fest, giunto alla 22 esima edizione, apre ufficialmente la stagione estiva fanese e dallo scorso anno si svolge a giugno, evitando così il fermo pesca. Una manifestazione ormai radicata nella città, seguita non solo dai fanesi ma anche da tante persone provenienti da altre regioni italiane. Il BrodettoFest, anche se ricco di eventi, nasce con l’obiettivo di far conoscere e promuovere il piatto tipico della tradizione marinara fanese. L’appuntamento per tutti è alle quattro giornate del BrodettoFest (giovedì 30 e venerdì 31 maggio e sabato 1 e domenica 2 giugno).

an. mar.