Il buio dopo l’incidente: "Ora ho il titanio in testa e suono all’Olimpico"

di Tiziana Petrelli

Ci sarà anche un bassista fanese tornato a suonare dopo un incidente invalidante, tra i 100 musicisti italiani selezionati dalla più grande rock band al mondo per esibirsi sul campo dell’Olimpico, mercoledì 15 maggio, prima della finale di Coppa Italia. E’ una storia di coraggio, determinazione e di faticosa rinascita, umana e musicale, quella che vede protagonista Diego Tancredi Cermaria, in arte ‘Delirio’, 28 anni di cui gli ultimi cinque passati all’inferno e ritorno.

Ha gli occhi gonfi di gioia e di orgoglio nel raccontare di essere stato selezionato dalla Rockin’1000 tra i 100 artisti che si esibiranno all’Olimpico "davanti al presidente della Repubblica e le altre alte cariche dello Stato – sottolinea –, in diretta tv sulle reti Mediaset". "Non è la mia prima volta con Rockin’1000 - spiega Cermaria - una band nata nel 2014 e che fa eventi in tutto il mondo. L’anno scorso ho partecipato al concerto organizzato allo stadio del Cesena per gli alluvionati dell’Emilia Romagna. E’ stata un’emozione incredibile. Quest’anno invece suoneremo solo due brani, un medley di Jimi Hendrix, Led Zeppelin e White Stripes e poi una canzone per l’ingresso in campo dei giocatori. Andrò a Roma il 14 maggio per la prova generale dentro l’Olimpico. E’ un sogno che si realizza". Una vita spesa per la musica, quella di Diego, con il desiderio di diventare una grande rock star.

"Ho iniziato a suonare seriamente a 13 anni - racconta - nel mio gruppo storico ‘Red Carpet’ che ha avuto tre proposte di contratti discografici, ne abbiamo concretizzato uno e abbiamo aperto i concerti di artisti come The Giornalisti, Cosmo e 99 Posse… Poi impegni di studio degli altri componenti della band, ho iniziato a girare con il complesso di Luca Vagnini: abbiamo suonato tra gli altri con Marco Masini. Le cose stavano andando per il verso giusto…". Poi è arrivato quel maledetto 22 settembre 2019, in cui il talentuoso ‘Delirio’ fu investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali dell’incrocio tra via Gramsci e via Roma. Uno schianto terribile, un volo di 8 metri e la morte schivata per miracolo.

"Mi ci sono voluti 5 anni per riprendere del tutto la coordinazione delle braccia, per suonare bene come una volta - prosegue il 28enne -. Ancora ho qualcosa da recuperare, ma non incide a livello musicale. Sabato suono con il gruppo L’Alba a Urbino dove abbiamo un progetto musicale che ci fa fare 80mila ascolti su Spotify. Tutto è partito con la canzone ‘Urbino dall’alto’. Abbiamo aperto il concerto di Giorgio Poi". E’ stata molto dura per lui tornare in pista. A pensarci bene un secondo miracolo.

"Quel 22 settembre mi ha cambiato la vita e rubato due anni. Sono stato in coma 40 giorni, poi la lunga riabilitazione peggiorata dall’emergenza Covid e dal lockdown. Quando mi sono risvegliato dal coma, a livello legale sono stato dichiarato incapace di intendere e volere. Sono rimasto per 6 mesi legato a una sedia a rotelle, con fratture dalla punta dei piedi alla testa. Ho perso il conto degli interventi chirurgici che ho dovuto subire in questi anni. L’aspetto più grave, dal punto di vista cerebrale, è stato che nell’impatto mi si è fratturato il cranio in 7 punti, mi hanno dovuto ricostruire la calotta. Ora ho una placca di titanio nella testa". Il basso lo ha ripreso in mano un anno dopo l’incidente. "La prima volta non sono quasi riuscito a suonare. E’ stata una grandissima frustrazione. Sono arrivato prima a pensare di smettere del tutto la musica - piange, ricordandolo - e per questo ho tentato anche il suicidio. Pensavo di non poter recuperare e mi sentivo estraneo a tutto". Ora però suona coi Rockin’1000. "Ragazzi, non perdete mai la speranza".