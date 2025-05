Il capolinea degli autobus spostato dal Pincio al ’parcheggione’. Polemiche e preoccupazioni

Da ieri mattina il cuore del trasporto pubblico urbano ha cambiato posizione. Per fare spazio ai preparativi della ColleMar-athon, la ventunesima edizione della Maratona dei Valori che si correrà domenica da Barchi a Fano, il capolinea degli autobus è stato trasferito dal Pincio al parcheggione di via della Giustizia, dove resterà fino a lunedì sera. Una soluzione già sperimentata in occasione di altri eventi, ma che anche stavolta ha riacceso polemiche e preoccupazioni. A farne le spese, non solo i cittadini che si vedono sottrarre posti auto, ma anche gli autisti di Ami, che da tempo segnalano le difficoltà legate a questo spostamento.

Per questo la Rsu ha lanciato un appello alla polizia locale, per chiedere controlli più severi contro il parcheggio selvaggio, che puntualmente si verifica nell’area del capolinea provvisorio. Le auto lasciate negli stalli riservati o in punti che ostruiscono il passaggio causano ritardi e rallentamenti al servizio di trasporto pubblico, complicando le manovre dei mezzi pubblici e creando disservizi all’utenza. Anche ieri non sono mancate le proteste e la confusione da parte di chi non ha trovato i bus nel consueto punto di partenza. Il trasferimento è scattato alle 5, tre ore prima dell’avvio dell’allestimento al Pincio.

La polizia municipale ha predisposto controlli, ma il rischio di caos resta alto fino al ripristino della normalità previsto entro le ore 20 di lunedì. Ogni spostamento temporaneo degli autobus ripropone la questione, ancora aperta, sul destino del Pincio: luogo monumentale da valorizzare o nodo del trasporto urbano? Per gli autisti, se si dovesse scegliere una sede definitiva alternativa, il parcheggione di via della Giustizia sarebbe la soluzione migliore. Ma la scelta solleverebbe altre proteste e problemi dal momento che quello spazio di sosta serve il cimitero, i residenti, un frequentatissimo polo scolastico e un centro commerciale.

ti. pe.