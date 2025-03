Il Carnevale bussa alla porta di Nazzareno e Michelina. Insieme, hanno 204 anni

Ci sono stati ben due centenari tra i nonnini che si sono divertiti con il carnevale a casa propria promosso dall’associazione ‘San Filippo nel Mondo’. Un carnevale in versione ‘delivery’, ma gratuito, dal titolo ‘Carnevalando Girovagando’, messo in piedi con il patrocinio del Comune di Mondavio e la collaborazione della Cma. La kermesse itinerante, che porta nelle abitazioni degli anziani e di coloro che hanno difficoltà a uscire la festosità di questo appuntamento annuale che precede il periodo che conduce alla Pasqua, domenica scorsa ha allietato la bellezza di 12 famiglie cesanensi con vecchietti e tra queste, due con ultracentenari di Monte Porzio.

Uno è Nazzareno Manieri, che ha tagliato la tripla cifra il 21 gennaio; la seconda è Michelina Testaguzza, che ha già soffiato su 103 candeline e si accinge a mettere in archivio anche il compleanno 104, in calendario per il 14 aprile. Entrambi hanno gradito tantissimo l’arrivo dei volontari grazie a una condizioni fisica ancora invidiabile, a dispetto dell’età. "La signora Michelina, in particolare – racconta il presidente di ‘San Filippo nel Mondo’ e deus ex machina dell’iniziativa – è stata felicissima della presenza del nostro gruppo, che le ha invaso il cortile e la sua casa con quasi 20 persone in maschera, e si è messa a cantare un brano in voga durante la seconda guerra mondiale. Sia con lei, sia con Nazzareno e gli altri anziani abbiamo trascorso una giornata bellissima e non vediamo l’ora di riproporre il nostro carnevale itinerante nel 2026".

Sandro Franceschetti