Il Carnevale sfila al Columbus day di New York

di Tiziana Petrelli

"Sarà una grande occasione per promuovere il Carnevale di Fano e la nostra città". Così l’assessore ai Grandi eventi e al Turismo Alberto Santorelli nella conferenza stampa di presentazione dell’imminente viaggio del Vulòn a New York (interpretato da Simone Diotallevi e accompagnato dalla presidente dell’Ente Carnevalesca Valentina Bernardini) per le celebrazioni ufficiali della ricorrenza della scoperta dell’America. Ci sarà infatti anche la maschera del Carnevale di Fano alla parata per l’80esimo Columbus Day in programma il 14 ottobre nella grande mela: grazie al Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane che, supportato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Italy Discovery, rappresenterà l’identità culturale, storica e popolare italiana durante la parata.

"Una delegazione di 140 persone da tutta Italia - spiega il presidente delle Maschere Italiane Valerio Corradi, accompagnato dalla sua tesoriera Maria Flora Giammarioli - rappresenterà il nostro Paese in quel contesto internazionale. Il nostro è un progetto nato quasi per scherzo, ma che rappresenta a pieno il ‘Turismo delle radici’. Perché nelle 390 maschere associate al nostro Centro, provenienti da 16 regioni (dalla Valle d’Aosta alle isole), non ci sono solo quelle dei Carnevali ma anche quelle della tradizione e antropologiche come i Merdùles della Sardegna". Tre delegati fanesi, rappresenteranno così le Marche assieme a quelli dei carnevali di Ascoli e Offida, sfilando assieme ai 350mila della parata davanti a un milione di spettatori previsti. "Siamo molto felici di poter partecipare a questa straordinaria iniziativa – sottolinea Bernardini –. Siamo convinti che i carnevali, compreso il nostro, abbiano le capacità per attirare la curiosità di un pubblico internazionale sempre più alla ricerca di valori e tradizioni artistico culturali. Tra l’altro, proprio nei maxi schermo di Times Square, avevamo promosso l’ultima edizione della nostra manifestazione". Il programma del viaggio prevede la partenza dall’Italia il 12 ottobre, seguita dall’incontro con le comunità italo-americane di New York il 13 ottobre, organizzato da Italy Discovery e dal suo Presidente Roberto Perticone.