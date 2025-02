Il caso Ginecologia, Serfilippi: "Sconcertante che un sindaco attacchi un primario"

"Trovo sconcertante che un sindaco arrivi ad attaccare un primario, accusandolo di aver privilegiato Fano. E’ un atteggiamento irresponsabile perché non tiene conto del lavoro che medici e operatori sanitari svolgono ogni giorno". E’ quanto replica il sindaco Luca Serfilippi alle esternazioni del collega di Pesaro, Andrea Biancani, che ha messo sotto accusa il primario di Ostetricia e ginecologia Claudio Cicoli (in foto) "per aver spostato i servizi ginecologici ambulatoriali di isteroscopia e colposcopia da Pesaro a Fano depotenziando il San Salvatore". Replica Serfilippi: "I numeri parlano chiaro, Fano è il punto nascita più performante della provincia, con oltre 550 parti annui, mentre Pesaro si ferma a 475 e Urbino a 408".

Ma la polemica coinvolge anche Renato Claudio Minardi (Pd), accusato dai consiglieri di maggioranza della lista Fano Cambia Passo di voler "riscrivere la storia del Santa Croce, ma i cittadini sanno bene come sono andate le cose". Minardi aveva affermato che "il Santa Croce rischia di diventare una dependance di Pesaro". "È stato proprio lui con il suo centrosinistra – proseguono – a sacrificare il Santa Croce in cambio dell’interquartieri. Dovendo assecondare gli appetiti del Pd pesarese, che voleva l’ospedale unico a Muraglia, era disposto a decretare la fine del Santa Croce. Ha accettato che i 50 posti letto invece di essere destinati al Santa Croce, venissero utilizzati per una clinica privata a Chiaruccia. Invece grazie ad Aquaroli torneranno al Santa Croce". E ancora: "Minardi è d’accordo con il sindaco di Pesaro, suo collega del Pd, che vuole togliere il punto nascita di Fano per portarlo a Pesaro?".