Il centrodestra attacca il comitato: "La verità è che siete politicizzati"

Ora il centrodestra se la prende con il comitato di Chiaruccia: "Si presentava come un movimento civico e spontaneo, invece ha rivelato la sua vera identità: portare avanti un’iniziativa politicamente contaminata, orchestrata per attaccare questa amministrazione, a prescindere dal merito delle scelte, soprattutto quando queste guardano al futuro". La maggioranza (Civici Fano, Fano Cambia Passo, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega) fa riferimento al ricorso al Tar annunciato da Europa Verde e al sopralluogo che il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, vicepresidente della Commissione Ecomafie, farà domenica nell’area individuata per accogliere il polo logistico e dove incontrerà i cittadini. Il centrodestra mette in evidenza "i toni sempre più politicizzati, assunti, anche indirettamente, dal comitato. Le dichiarazioni di Europa Verde confermano la strumentalizzazione di un tema complesso come quello dello sviluppo urbanistico e industriale, e dimostrano chiaramente l’orientamento politico assunto dal comitato di Chiaruccia. È evidente che il vero obiettivo non è la tutela del territorio, ma una battaglia elettorale in vista delle regionali, facendo leva sulla paura".

La maggioranza si rivolge direttamente a Europa Verde, ricordando quanto accaduto nella precedente amministrazione: "Chi oggi parla di consumo di suolo dimentica, o forse finge di dimenticare, che proprio l’ex assessora Cora Fattori, da membro della giunta di centrosinistra, aveva sostenuto e approvato interventi urbanistici ben più impattanti dal punto di vista ambientale". E ancora il centrodestra: "Alla nostra città non serve un ambientalismo usato come paravento per giochi politici e ambizioni personali. Fano ha bisogno di scelte serie, concrete e responsabili, capaci di coniugare le istanze ambientali, sociali ed economiche della comunità con le esigenze di sviluppo e competitività delle imprese". L’accusa rivolta al Comitato, dal centrodestra è "di fare opposizione politica travestiti da pseudo-ambientalisti". Il Comitato comunque va avanti con il suo programma d’informazione dopo il successo a Tre Ponti e Sant’Orso: questa volta l’incontro è al Codma, giovedì, alle 21.

Anna Marchetti