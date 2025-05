Il ciclismo nostrano

Hanno effettuato la medesima duplice uscita Allievi ed Esordienti della Scd Alma Juventus Fano, impegnati prima a Porto San Giorgio nella cronometro della Internazionale Cycling Festival ed a distanza di due giorni a Pianello di Ostra nel 4° Trofeo Cingolani Bike Shop e 1° Memorial Gianmarco Cori. Sul percorso sul lungomare faleriense a rappresentare gli Allievi sono stati Kevin Piccioli e Massimo Ranieri. La competizione è stata dominata da un trio della Petrucci Zero24 Cycling Team. Il miglior piazzamento per la società fanese è stato la cinquantatreesima posizione di Youssef Dahani, mentre Kevin Piccioli ha chiuso sessantaquattresimo e Massimo Ranieri e Pietro Brancati si sono ritirati rispettivamente al secondo e quarto giro di sette. Nella crono di Porto San Giorgio gli Esordienti della Scd Alma Juventus Fano hanno invece riportato un tredicesimo posto con Riccardo Violini ed un ventunesimo con Nico Fosso tra i 1° Anno ed un ventesimo con Riccardo Agostini, venticinquesimo con Martino Scarselli e ventottesimo con Federico Pogliaghi tra i 2° Anno. A Pianello di Ostra alla formazione del diesse Samuele Mancinelli è poi mancato il guizzo giusto nella volata finale, per cui tra i 1° Anno Riccardo Violini è terminato dodicesimo dopo aver viaggiato sempre fra i primi e tra i 2° Anno Simone Ringhini ha concluso ventunesimo e Diego Giannetti trentaquattresimo attraverso una condotta comunque molto propositiva. Completavano la spedizione arancio-aragosta tra i più piccoli Nico Fossa e tra i più grandi Riccardo Agostini. Il club del presidente Graziano Vitali si complimenta inoltre ancora una volta con la sua ex portacolori Letizia Esposto Giovanelli, che al titolo di campionessa regionale Allieve ha aggiunto quello nella crono all’Internazionale Cycling Festival.

b. t.