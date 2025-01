Il cittadino dell’anno. Manuel De March c’è: "Con la mia esperienza do coraggio agli altri"

di Tiziana Petrelli

"Sono davvero molto felice per questa ‘nomination’. Sono felice di sapere che la mia esperienza dia coraggio ad altri. Grazie al Carlino che ha pensato a me. E grazie a tutte le persone che mi voteranno". Così Manuel De March, 29 anni, giovane di Fano con la sindrome di Down che rappresentando un simbolo di talento, passione e determinazione è uno dei candidati al titolo di ‘Cittadino dell’Anno’, l’iniziativa del Carlino che torna per la sua ottava edizione.

Diplomato all’Istituto d’Arte Apolloni nel 2015 e riconosciuto (nel febbraio 2014) dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il prestigioso titolo di Alfiere della Repubblica, Manuel si mette sempre in luce per il suo straordinario impegno artistico, sportivo e sociale. Il titolo di Alfiere della Repubblica, infatti, viene conferito a giovani che si distinguono per il loro contributo alla comunità. Manuel è stato premiato "per la sua capacità di affrontare la vita con coraggio e positività, diventando un modello di inclusione e resilienza". E la sua storia testimonia che ogni persona, indipendentemente dalle difficoltà, può lasciare un segno positivo nella società.

Maestro d’Arte, Manuel è conosciuto anche per la sua attività artigianale. Nella sua bottega, chiamata "I Trucioli di Pinocchio", realizza penne in legno fatte a mano, ognuna unica nel suo genere. Questi piccoli capolavori nascono dalla sua grande attenzione ai dettagli e dalla passione per il lavoro artigianale. Le sue penne sono molto apprezzate, simbolo di dedizione e creatività. Campione di vita e nello sport, Manuel è un atleta di successo, con 12 titoli italiani nelle bocce, dove dimostra straordinaria precisione e strategia, e importanti risultati anche nel nuoto. Partecipando alle competizioni Special Olympics, Manuel dimostra che con impegno e determinazione è possibile superare ogni ostacolo e raggiungere grandi traguardi.

A 29 anni, Manuel De March è un esempio vivente di come passione, impegno e creatività possano trasformare ogni sfida in un’opportunità. La sua storia è un faro di speranza e ispirazione per chiunque, dimostrando che le differenze non solo non devono essere un limite, ma possono rappresentare una straordinaria fonte di forza e unicità. Fano è orgogliosa di Manuel, che con il suo lavoro, i suoi successi e la sua energia positiva ha conquistato i cuori di tutti. La sua vita è un messaggio potente di inclusione, resilienza e possibilità, un invito a vedere il mondo con occhi nuovi e a credere sempre nel valore di ciascuno.