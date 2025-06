Il commercialista Vitali morto a soli 58 anni

Si è spento all’età di 58 anni, vinto da una inesorabile malattia, il dottor Riccardo Vitali (in foto), commercialista residente a Fano nel quartiere del Poderino, ma originario di Milano. Il decesso è avvenuto venerdì all’ospedale Santa Croce, dove era ricoverato. I funerali saranno celebrati domani alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Gimarra, dove abita il padre, duramente colpito da questo nuovo lutto a cinque mesi di distanza da quello della moglie, mamma di Riccardo. La salma è esposta nella camera mortuaria dell’ospedale. Dopo la cerimonia religiosa si procederà con la cremazione. "È mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 58 anni il Dott. Riccardo Vitali" recita il manifesto funebre. I familiari hanno voluto ricordarlo con discrezione, chiedendo di non inviare fiori ma di compiere opere di bene, in sua memoria.