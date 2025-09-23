Il Comune a caccia di fondi per riqualificare il campo da calcio

Prosegue l’impegno dell’amministrazione di Mondavio guidata dal sindaco Mirco Zenobi per il potenziamento delle strutture dedicate allo sport. L’ultimo atto è stata la redazione di un progetto da 150mila euro volto alla riqualificazione del campo da calcio in erba naturale (foto) della frazione di San Michele al Fiume, inviato alla Regione nell’ambito del bando sull’impiantistica sportiva, che prevede per i Comuni sotto i 5mila abitanti un contributo massimo dell’80%, fino al tetto di 100mila euro. "Dopo la realizzazione del nuovo campo da tennis – evidenzia il primo cittadino -, la nostra amministrazione ha sempre fatto progetti di recupero e riqualificazione degli impianti esistenti e in quest’ambito si colloca quello inviato nei giorni scorsi alla Regione, riguardante il campo da calcio di San Michele, che segue quello sulla palestra di Mondavio, già concluso, e quello inerente la palestra di San Michele, in fase di ultimazione, che la renderà adatta a ospitare anche competizioni autorizzate dal Coni". Il progetto di manutenzione straordinaria del campo da calcio di San Michele al Fiume prevede il rifacimento della recinzione del terreno di gioco in erba naturale e la sistemazione degli spogliatoi più nuovi e di quelli più datati, con la riqualificazione esterna e degli infissi. "Ci auguriamo di rientrare tra i beneficiari del contributo – riprende il sindaco Zenobi - di 100mila euro, ai quali si aggiungerà un cofinanziamento comunale di 50mila, per un’opera importante per i cittadini e, in particolare, per i giovani di tutto il comprensorio".

Sandro Franceschetti