Il Comune nega lo stadio Mancini all’Alma: "Vanno saldati i debiti e versata la cauzione"

Niente da fare per l’Alma Juventus di avere la disponibilità del "Mancini", almeno fino a quando non verrà sanata la pesante situazione debitoria. Il sindaco Luca Serfilippi, ieri mattina, a nome dell’Amministrazione comunale, ha voluto mandare un messaggio chiaro alla società granata e al gestore delle quote Carmelo Cogliandro. "Come avete visto – ha esordito il sindaco di Fano – di fronte a questa situazione ho atteso diversi giorni prima di parlare, ma adesso è venuto il momento di fare chiarezza da parte nostra. Primo: non c’è nessuna preclusione sull’Alma, ma i debiti vanno saldati. La seconda cosa che ci tengo a dire è che Carmelo Cogliandro non è presidente e proprietario dell’Alma e il Consorzio Fano Sport decide in maniera autonoma se investire o meno nell’Alma Juventus Fano".

Fatta questa premessa, ecco l’affondo. "Noi partiamo da una situazione debitoria critica dell’Alma nei confronti dell’Amministrazione comunale. Non ce l’abbiamo né con Russo, né con Guida, né con Cogliandro, ma tra Tari, pubblicità e acqua c’è un debito col Comune e con Aset di 77mila e 800 euro per tutti gli impianti che l’Alma aveva in concessione". Nessuna ostilità personale, dunque. "Personalmente ringrazio Cogliandro per quello che sta facendo, è un’impresa molto difficile, quindi spero che abbia visto tutti i conti dell’Alma, per cui non avrò problemi ad incontrarlo, ma fin tanto che non avviene il passaggio di proprietà non è giusto intavolare alcun discorso". Infine il carico da novanta. "C’è da parte dell’ex presidente Guida una richiesta danni nei confronti del Comune, e in persona nei confronti del sottoscritto, dell’assessore Santorelli e del presidente del Fano Calcio Mei, per cui è la società Alma che ha un ricorso in piedi nei nostri confronti".

Non manca neppure una stoccata all’ex sindaco Seri. "Invece di pontificare gli ricordo – dice ancora Serfilippi – che Russo e Guida sono entrati a Fano con Seri. Non accetto lezioni da chi di fatto è compartecipe della situazione in cui il calcio fanese vive. Mi aspettavo altre lezioni, ma non quella sull’Alma". La chiusura: "Capisco la delusione dei tifosi che vedono da una parte una società che perde e che rappresenta la storia e dall’altra una nuova che pur partendo dalla Terza Categoria vince e ridà entusiasmo. Il Fano Calcio sta facendo respirare un’aria nuova in città, mentre non abbiamo nessuna preclusione nei confronti dell’Alma, ma i debiti vanno saldati. Anzi, le faccio un in bocca al lupo perché ha una situazione debitoria importante visto che ci sono fornitori che reclamano, per cui mi auguro che Cogliandro abbia le spalle coperte".

Tocca all’assessore allo sport Alberto Santorelli illustrare la risposta negativa stilata dal dirigente Pietro Celani alla richiesta dell’Alma di giocare al "Mancini": "La situazione non è diversa da quella del 2 luglio, devono garantire continuità aziendale, il pagamento dei debiti verso il Comune, e la cauzione di 50mila euro per prendere in considerazione un eventuale futuro ritorno perché in questo momento lo stadio è in concessione al Fano Calcio e fino al termine della stagione è impensabile – conclude – che vi possa giocare qualcun altro".