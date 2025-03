Il Comune vuole togliere i dossi. Roncosambaccio si ribella

Il Comune tenta di eliminare i maxi dossi a Roncosambaccio: i residenti si oppongono. Ieri mattina sarebbero dovuti partire i lavori di rimozione, ma sono stati rinviati di qualche giorno dopo il confronto con l’assessore alla Mobilità Alessio Curzi che, nella mattinata, si è presentato personalmente a parlare con i residenti. "I dossi sono stati la soluzione individuata dalla precedente amministrazione – ricorda Loredana Boffa, una delle residenti – alla nostra richiesta di sicurezza. La loro efficacia l’abbiamo sperimentata in questi due anni. Nessuno vuole impedire il passaggio delle auto a Roncosambaccio, l’importante è che non corrano". "Noi abbiamo lottato – aggiunge Ludovico Serafini, un altro residente – per limitare la velocità delle auto che qui, prima dell’installazione dei dossi, correvano come matti". Quello che ha infastidito i cittadini è che l’intervento sia stato deciso senza il loro coinvolgimento e senza neppure rispettare il preavviso delle 48 ore prima dell’avvio del cantiere. Per spiegare i lavori programmati, il Comune ha convocato per lunedì alle 21, all’ex scuola di Roncosambaccio, attuale sede dell’associazione La figurina, un incontro tra amministratori e residenti. "Gli attuali sette dossi – fa notare l’assessore Curzi – sono troppo alti e creano diversi problemi, anche al trasporto pubblico. Non saranno eliminati, ma rimodulati: ne rimarranno tre, più estesi e in grado di coprire tutta la carreggiata". "Lasciarne solo tre – fa presente un altro cittadino – è come non averli. Ci propongano una alternativa che garantisca sicurezza ai nostri bambini che giocano per strada: sappiamo già che la cartellonistica non funziona".

Anna Marchetti