Il cortometraggio di Nicola Sorcinelli tra i candidati ai David di Donatello

Il cineasta sancostanzese Nicola Sorcinelli è tra i candidati ai David di Donatello 2025, la cui serata conclusiva, con la proclamazione dei vincitori, si terrà in diretta su Rai Uno il 7 maggio. Sorcinelli 37enne, è in lizza nella categoria dei cortometraggi con il suo lavoro ‘La Confessione’, di cui è sceneggiatore (insieme ad Andrea Brusa) e regista. Per lui - già vincitore di un Nastro d’Argento nel 2018 con ‘Moby Dick’ interpretato da Kasia Smutniak e poi regista della serie Netflix, ‘Briganti’, che è rimasta in top ten nella nota piattaforma in 54 paesi del mondo -, si tratta di un ulteriore step verso la consacrazione di una carriera il cui percorso è iniziato addirittura tra i banchi di scuola della sua San Costanzo e poi è proseguito, step dopo step, fino al suo trasferimento, ormai da quasi un decennio, a Roma.

Stasera alle 19,15 ‘La Confessione’ e gli altri quattro cortometraggi in lizza per il David di Donatello saranno presentati in anteprima al Masetti di Fano, al Solaris di Pesaro e in altre circa 100 sale dello Stivale (su iniziativa dell’Accademia del Cinema Italiano, che attribuisce i David – biglietto 5 euro). Nicola Sorcinelli, che sarà presente al Masetti, evidenzia: "Per me si tratta di un’emozione gigantesca. Al di là di come andrà a finire (e intanto incrocia le dita) ho già le palpitazioni. Anche perché si tratta del primo anno che anche le premiazioni dei corti andranno in diretta su Rai Uno, senza considerare che la mattina saremo ricevuti al Quirinale dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Cosa desiderare di più. E’ un sogno, e me lo voglio vivere nella sua interezza".

Su ‘La Confessione’ l’autore e regista spiega: "E’ la storia di una relazione che giunge al termine, così totalizzante da impedire di vedere ciò che accade intorno, ignorando persino l’arrivo imminente di una possibile catastrofe: la caduta di un meteorite sulla terra. Racconta quel dolore fortissimo, il totale isolamento, la bolla di sofferenza, in cui ci rinchiudiamo quando si conclude un amore vero, che ci pervade interamente". Di grande spessore i protagonisti del corto: l’attrice Romana Maggiori Vergano, 27 anni, ‘Marcella’ del film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’ e Andrea Arcangeli, 31enne, che ha ricoperto delle parti ne ‘Il paradiso delle signore’ di Rai Uno e in numerose altre serie televisive, interpretando anche il ruolo di Roberto Baggio ne ‘Il Divin Codino’ prodotto da Netflix.

