Il “Credo” pronunciato in musica. Concerto in Duomo per la Passione

Un viaggio attraverso le parole della fede, guidato dalla musica e dal silenzio meditativo del Sabato che precede la Pasqua. Torna nella Cattedrale di Fano l’appuntamento con Le musiche della Passione, il concerto che da 19 anni accompagna i fedeli all’inizio della Settimana Santa. L’edizione 2025, in programma domani (sabato) alle 21, porta un titolo semplice e potente: Credo.

A firmare l’iniziativa è come sempre la Cappella Musicale del Duomo, diretta dal maestro Stefano Baldelli, che guiderà le tre formazioni del coro – voci bianche (pueri), giovanili (iuvenes) e adulti – in una riflessione spirituale e sonora sul cuore della fede cristiana. Il testo del Credo, recitato ogni domenica nelle liturgie, diventa qui il filo conduttore di un percorso che intreccia la Passione e la Risurrezione di Cristo, aprendo una porta sulla speranza della vita eterna. Le letture affidate alla voce recitante di Maria Cristina Nicolini accompagneranno i canti in una sorta di meditazione musicale, impreziosita dalle parole che Papa Francesco ha scritto nella bolla Spes non confundit, testo di apertura del Giubileo del 2025. Proprio il riferimento ai 1700 anni dal Concilio di Nicea – in cui fu redatto il Credo – diventa il ponte tra la musica e la storia della fede. Il programma abbraccia secoli di spiritualità e stili diversi e l’ingresso è libero e aperto a tutti.

ti. pe.