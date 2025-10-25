"Il Cristo a “matrioska“ ritrovato venga esposto in pubblico"

di Giovanni Volponi

Non solo i bronzi dorati: a Pergola c’è anche un altro gruppo scultoreo che rappresenta un unicum assoluto. Due statue di Cristo antiche, trovate una dentro l’altra, restaurate di recente e con un passato tutto da svelare. Le due opere gemelle, o per meglio dire “a matrioska“, attendono solo di essere esposte al pubblico che non ha mai potuto vederle: fino a prima del restauro infatti erano un tutt’uno, la più antica inglobata nella più recente. Recente si fa per dire: parliamo del Sei-Settecento; mentre la più antica potrebbe essere del Trecento o forse addirittura del Duecento. Tutto inizia il 15 settembre 2022: il fiume Cesano esonda e l’acqua allaga la vicina chiesa di Santa Maria delle Tinte. Il mattino dopo a Pergola arrivano i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale: "Quando l’abbiamo aperta – racconta il luogotenente carica speciale Alberto Monfardino – c’era oltre un metro di fango. Assieme alla squadra della Soprintendenza abbiamo iniziato a prelevare oggetti e mobili, a portarli fuori e a liberarli dal fango incrostato. Prelevate tutte le opere d’arte, rimaneva sotto un altare, in una teca vetrata piena d’acqua, un Cristo Deposto che pareva ridotto davvero male, ma abbiamo preso anche quello trasportandolo su una barella, perché temevamo si spezzasse. Essendo di stucco, le speranze di un recupero parevano davvero poche: assieme al maggiore Mattia Ivano Losciale e alla squadra, lo davamo per perso".

E invece la statua è partita alla volta di Urbino, nel laboratorio di restauro Bacchiocca, con la missione di salvare il salvabile: "Era un blocco di fango e si riconosceva a stento – ricordano Isidoro e Matteo Bacchiocca –, si vedevano le sembianze di un corpo e la testa si era staccata. Per prima cosa, abbiamo iniziato a staccare tutta la crosta di fango e abbiamo trovato al di sotto un telo incrostato che era caduto dall’interno dell’urna a causa dell’acqua. Tolto quello, finalmente c’era il Cristo: abbiamo appurato che era in stucco. A causa dell’immersione prolungata, la superficie era tutta costellata di solchi, come un terreno secco le cui zolle si separano. Iniziando la pulizia, abbiamo scoperto che c’erano ben dieci strati di pittura fatti nei secoli, di varie tonalità color pelle, e li abbiamo tolti tutti, riportandolo al color gesso originale sei-settecentesco".

C’era però qualcosa che incuriosiva i restauratori e i tecnici della Soprintendenza: ciò che si intravedeva nelle crepe: "In fondo alle fessure – proseguono – pareva esserci un’anima di legno, un sostegno grossolano composto da assi lignei che spesso si usa nelle sculture in gesso, ma qui sembrava seguisse esattamente tutte le forme e le curvature della superficie esterna. Abbiamo quindi staccato alcune placche di stucco e ci siamo trovati di fronte a una scultura nella scultura".

È iniziata quindi una certosina opera di distacco, fatta con grande cura in modo che si potesse poi procedere alla ricomposizione: "Tolte tutte le placche, è emerso un Cristo ligneo molto più antico, due-trecentesco, scolpito da un tronco unico, con tracce di colore: un’opera rarissima. A quel punto abbiamo ricostruito il Cristo esterno come un puzzle 3D, con ottimi risultati". Il motivo per cui si sia scelto nel Seicento di nascondere per sempre il Cristo antico non si sa: probabilmente era mutato il gusto estetico ma si voleva garantire la continuità della devozione popolare verso la nuova statua.

Conclude il luogotenente Monfardino: "L’auspicio è che un’opera del genere, per la sua unicità, venga presto restituita alla fruibilità dei pergolesi e dei turisti, e che qualche studioso tenti di ricostruirne la storia e gli autori, al momento ignoti. Ora è in un deposito; potrebbe tornare in chiesa con gli altri arredi, anch’essi restaurati, oppure anche nel museo dei bronzi o in una mostra temporanea. Lo stato ha investito su queste opere con tanti pregevoli restauri, e ora tenerle chiuse è davvero un peccato".

