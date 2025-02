Il cuore in cassaforte: inaugurato a Cerasa un nuovo defibrillatore

E’ stato inaugurato nel weekend un defibrillatore a uso pubblico nella piazza di Cerasa, davanti alla farmacia. Alla presenza di un buon numero di cittadini vi hanno preso parte Marco Gasparini e Mauro Mancini di ‘Cerasa News 24’ e Gianmarco Doka della ‘Locanda la Cerasa’ (che insieme all’associazione ‘Area Servizi’ hanno consentito di ottenere questo bel risultato). Con loro anche il sindaco Domenico Carbone, il luogotenente dei carabinieri Antonio Meduri e il comandate dalla polizia locale della Media Valcesano Andrea Rovinelli, che hanno messo in evidenza l’importanza di un tale dispositivo. Sulla stessa lunghezza d’onda l’interevento della dottoressa di medicina generale, Annalisa La Penna. Il primo cittadino Carbone, da parte sua, ha messo in rilievo la valenza di un simile strumento in un luogo pubblico evidenziando che il Comune si farà carico delle sue manutenzioni periodiche. s.fr.