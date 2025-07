"Il day hospital oncologico è pienamente operativo"

"Il Day hospital oncologico di Fano è pienamente operativo e garantisce la presenza di personale medico e infermieristico dal lunedì al sabato". Lo afferma l’Ast provinciale dopo che il consigliere regionale Renato Claudio Minardi (Pd) aveva denunciato la chiusura del servizio nella giornata di sabato. A riprova dell’eccellenza del servizio vengono forniti alcuni dati: "Nei primi cinque mesi del 2025 – fanno sapere dall’Ast – si è registrato un significativo aumento del valore della produzione sia rispetto al 2024 (+3,2%) che al 2023 (+40%). Un risultato dovuto anche al potenziamento del personale, acquisito nel corso degli anni, che ha permesso di completare la dotazione organica dell’unità operativa". E ancora l’Ast: "Non si registra alcun disservizio per i pazienti oncologici, neanche per coloro, fortunatamente un numero molto limitato (circa venti su 1400), che necessitano di terapie su più giorni. In questi casi, la terapia è programmata e svolta fin dal lunedì, evitando l’inizio a ridosso del fine settimana (giovedì o venerdì) per assicurare la continuità delle cure".

Per l’Ast il servizio funziona regolarmente e "continua a erogare prestazioni oncologiche in regime di day hospital con la consueta professionalità e attenzione ai pazienti, grazie alla presenza congiunta di medici e infermieri dedicati".

"Notizie che suggeriscono il contrario – spiega il direttore generale dell’Ast provinciale Alberto Carelli (foto) – non fanno che screditare il sistema sanitario e, soprattutto, l’operato dei medici e dei professionisti che con dedizione quotidiana lavorano per garantire le migliori cure ai pazienti oncologici. La programmazione delle attività all’interno dell’unità operativa compete esclusivamente al direttore, il quale organizza le attività stabilendo giornate e modalità al fine di assicurare la massima efficienza e qualità dei servizi erogati. La presenza del medico a Fano è garantita dal lunedì al sabato, fermo restando che, in caso di necessità, lo stesso possa occasionalmente recarsi a rafforzare il personale presso la struttura di Muraglia".

