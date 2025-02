Il dottor Giancarlo Titolo sale in cattedra al Polo 3

Ieri mattina al Polo 3 di Fano è stato avviato il progetto Viva Sofia, un’iniziativa di respiro nazionale promossa dai Lions Club per diffondere la conoscenza delle manovre salvavita tra i più giovani. Il progetto fanese, coordinato dal dottor Giancarlo Titolo, primario del Pronto Soccorso di Fano e Pesaro, ha coinvolto le classi quarte dell’istituto, con una mattinata di formazione teorica e pratica. Un team di medici e infermieri ha guidato gli studenti nell’apprendimento di tecniche fondamentali come la disostruzione delle vie aeree e la rianimazione cardiopolmonare di base. L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza, in attesa dell’arrivo del 118. A parlarne è stato Giuseppe Franchini presidente dell’Avis locale, che ha affiancato Titolo, sottolineando come queste iniziative rappresentino un investimento sulla sicurezza collettiva e sulla solidarietà. "Conoscere e saper eseguire una manovra può fare la differenza tra la vita e la morte" ha detto Franchini. Il progetto proseguirà con altre sessioni formative.

ti.pe.