Il dottor Nicola Nardella verso il ritorno a Fano

A volte ritornano. Nicola Nardella, ex direttore generale della Usl Umbria 1, da Perugia potrebbe tornare presto nella sua Fano. Il dg è infatti arrivato primo al concorso in detto dall’Ast per la direzione dell’Organizzazione dei servizi sanitari di base a Fano. Si tratta di un incarico quinquennale. Nardella ha staccato il secondo candidato di 10 punti, e l’esito della graduatoria è stato pubblicato nell’albo pretorio dell’Azienda sanitaria. Nardella, marito di Maria Capalbo, ex direttore generale di Marche Nord ed oggi a capo dell’Inrca di Ancona, ha ricoperto numerosi in carichi nella sanità provinciale, in Area Vasta e in Marche Nord, per poi traghettarsi nella vicina Umbria. Proprio le sue dimissioni, meno di un mese fa, avevano animato il dibattito umbro, tra quanti sospettavano che alla base del suo addio ci fossero incomprensioni con la presidente della Regione Stefania Proietti. "Non c’è stata alcuna rimozione – aveva spiegato il diretto interessato –, la decisione è stata presa esclusivamente per ragioni personali e professionali". Ragioni professionali che oggi appaiono manifeste. Per l’incarico è prevista una retribuzione di 144mila euro.

ben.i.