Il ds Brunetti: "È la vittoria di tutti, ora la doppia festa"

E’ colui che ha costruito la squadra che ha conquistato l’A2. Mattia Brunetti ha vissuto tante vite nella Virtus. Prima giocatore, poi allenatore e infine direttore sportivo. In tutti i ruoli ha dato la sua impronta professionale e di cuore. Perché è fanese, perché ama il volley, perché è preparato.

Quanto c’è di Mattia Brunetti in questa promozione?

"Beh la Virtus siamo Noi. Qui non c’è qualcuno che ha più o meno meriti di qualcun altro. Mandare avanti una società complessa come la Virtus richiede tanta gente che più o meno nell’ombra opera in maniera silenziosa Inoltre questo risultato è un semino piantato tanti anni fa. A contribuire a piantarlo è anche stata gente che adesso magari non c’è più. Inutile parlare di qualcuno in particolare ma del noi".

Dopo 23 anni si torna in A2. Cosa prova?

"È strano, sono arrivato qui bambino ed eravamo in A2. Insieme agli stessi amici con cui ho condiviso quell’esperienza adesso mi ritrovo in A2 30 anni dopo. Forse ancora devo rendermi conto. Nel mezzo una vita fatta di persone, volti, storie da raccontare a volte belle e a volte meno".

Questa squadra può competere anche nella nuova serie?

"Stiamo riflettendo, qualcosa abbiamo già fatto. Ma oggi voglio pensare solo a quello che abbiamo fatto non a quello che sarà".

Avete un programma anche di organizzare una festa a Fano, dove e quando?

"Venerdì prossimo a cena alla Cooperativa Tre ponti e sabato al palazzetto dello sport. I dettagli a brevissimo verranno pubblicati".

Quando ha allestito la squadra sapeva che poteva arrivare fino all’ A2?

"Sapevo che era una squadra per competere per tutti gli obiettivi".

A chi dedica questo traguardo? "A noi. Vedi tutte le facce, gli sponsor, l’ultimo Smartsystem, che passano alla Virtus da 60 anni. Fra 60 anni vorrei che qualcuno si ricordasse di questa squadra e non si dimenticasse nessuno di quello che la Virtus è stata".

I tifosi fanesi, circa 200, sono arrivati fino in Veneto, vuole ringraziarli?

"Un grazie enorme. Hanno superato qualsiasi aspettativa: la grande rivelazione del campionato".

Potete giocare A2 al Palas Allende?

"Giocheremo il primo anno in deroga. Ma dovremo subito adoperarci per rendere il palazzetto conforme con le omologhe per la A2. Il tema palazzetto lo lascio alla politica. Oggi è il giorno delle promesse. In campagna elettorale una squadra che unisce Fano è un argomento da cavalcare. Siamo attenti alle dinamiche, ma oggettivamente quello del palazzetto è un problema che Fano si porta dietro da 35 anni almeno. Vediamo chi sarà di parola".

b.t.