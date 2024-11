Il Fano balla in scioltezza anche al Bianchelli. Doppietta di Gueye e il resto è solo festa

fano

FANO CALCIO (4-3-1-2): Sodani 6,5; Guei 6, Nodari 6,5, D’Anzi 6, Incerti 6 (16’ st Spuri 6); Patrignani 6,5 (28’ st Rolon 6), Omiccioli 6, Bianchi 6,5; Palazzi 7,5 (32’ st Orciani ng, 42’ st Manuelli ng); Gueye 7 (38’ st Apezteguia ng), Sabattini 7. A disp. Dionisi, Riggioni, Orazi, Giovanelli. All. Spendolini.

REAL PORTO (4-3-1-2): Conti 5,5; Marchini 6 (34’ st Bonafede ng), Cucchi 6, Simonetti 6, Balicchia 6; Binetti 5,5 (1’ st Galli 6), Dione Pape 7, Carboni 6,5 (40’ st Rosi ng), Scarpini 6, Nacciarriti 6,5 (22’ st Turchi 6), Pirani 5,5 (1’ st Bomprezzi 6,5). A disp. Valente, Lenci, Giovanelli, Renani, Galli, Bonafede, Bomprezzi, Turchi. All. Curzi.

Arbitro: Arben Cufaj di Ancona 6.

Reti: 8’ pt e 45’ pt Gueye, 19’ st Palazzi.

Note: pomeriggio sereno, terreno sintetico, luce artificiale nella ripresa, spettatori 400 circa in prevalenza fanesi. Ammoniti: D’Anzi, Sabattini, Cucchi, Rolon, Bomprezzi. Angoli 3-2, recuperi 1’ + 4’.

Il Fano espugna il "Bianchelli" di Senigallia, non contro la Vigor, bensì contro il Real Porto e conquista la sua quinta vittoria consecutiva nell’anticipo della quinta di campionato di Terza Categoria.

La squadra granata gioca una gara di sostanza e di concretezza, approfittando soprattutto delle distrazioni ed errori difensivi di un Real Porto che comunque per buona parte del match gioca alla pari contro i più quotati fanesi.

Così quando dopo appena 8 minuti di gioco Gueye su una rimessa nella trequarti campo avversaria con una semirovesciata indovina una parabola incredibile che sorprende il portiere Conti, il Fano può speculare sul vantaggio iniziale lasciando al Real Porto l’incombenza di abbozzare una reazione che non manca grazie anche alle discrete individualità dei suoi elementi, Dione Pape su tutti.

I padroni di casa arrivano davanti a Sodani, ma al 20’ Pirani incuneatosi in area fanese sbaglia sfiorando l’incrocio dei pali e al 34’ su un perfetto contropiede è Nacciarriti a spedire fuori il diagonale. Così è ancora una volta il Fano ad approfittare delle amnesie del Real ad una manciata di secondi dall’intervallo: su angolo Nodari tenta la conclusione che provoca una mischia in area Real con Pirani che svirgola il rinvio e Gueye che come un falco si avventa sul pallone spingendolo in rete. Il doppio vantaggio offre sicurezza al Fano che gioca con maggiore sicurezza la ripresa mentre il Real prova a cercare il gol della bandiera in un paio di occasioni con Carboni e Bomprezzi.

Così è Palazzi al 19’ da posizione impossibile a siglare il 3-0 che chiude i conti.

Silvano Clappis