Il Fano Calcio prende Giampaoli e batte Guida

Il Fano Calcio ha perfezionato l’acquisto di Manuel Giampaoli, attaccante, classe 2005, proveniente dal Sant’Orso, società con la quale c’è già in ballo l’accordo del Consorzio Fano Sport (proprietario della società granata) per rilevare il titolo sportivo in vista della prossima stagione. "È un acquisto che facciamo proprio in prospettiva perché crediamo nelle qualità del ragazzo", ha detto il presidente del Fano Giovanni Mei che lo ha visionato insieme al direttore sportivo Canestrari. Quanto a centravanti la squadra di mister Spendolini può contare quindi su Gueye, Apezteguia, Ricci arrivato da pochi giorni ma già fermo per un leggero strappo, e ora anche su Giampaoli che ha già giocato con Sant’Orso in questo inizio di stagione. Non è escluso che il giocatore possa già andare in panchina sabato in occasione del "derby" contro il Tre Ponti.

L’altra notizia del giorno è l’archiviazione da parte della Procura federale della Figc della denuncia dell’Alma Juventus che era stata presentata nei confronti del Fano Calcio e dell’allenatore Giovanni Cornacchini quando la scorsa estate la nuova società aveva iniziato l’attività sportiva allo stadio "Mancini". A seguito delle indagini svolte in ordine al procedimento in questione, la Procura federale, previa condivisione della Procura generale dello Sport, ha concluso che allo stato degli atti acquisiti non è possibile procedere disciplinarmente nei confronti sia del tecnico Cornacchini che del Fano Calcio per cui ha disposto l’archiviazione.

sil.cla.