Il Fano scalda già i motori. Testa al match di Pesaro

Ultimo allenamento questo pomeriggio al "Mancini" per il Fano Calcio che domenica alle 14,45 sarà impegnato a Pesaro sul sintetico di Villa San Martino contro il Casa33 per la terza giornata del campionato di Terza categoria. Mister Spendolini proverà la squadra per domenica che non si discosterà molto da quella che sabato scorso ha regolato il Babbucce. L’unico dubbio riguarda la scelta del portiere per il cui posto sono in ballottaggio Sodani e Giulini che finora hanno giocato una gara a testa. Ancora assenti Bianchi e Niang, mentre potrebbero partire dalla panchina gli attaccanti Apezteguia e Rolon. Alma. La società del presidente Guida ha tirato in ballo non solo il Comune ma anche il Fano Calcio per l’utilizzo, a suo parere, "indebitamente di marchi e distintivi dell’Alma". Gli stemmi sembrano però notevolmente differenti. La squadra nel frattempo accusa l’addio del centravanti Edoardo Tassi, non convocato domenica scorso contro l’Atletico Mariner, forse per questioni finanziarie, e sembra pure del centrocampista egiziano Ghanam, mentre sono da valutare le condizioni fisiche di Pedinelli uscito domenica per infortunio dopo appena 20’ di gioco.