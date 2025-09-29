Il Fano si salva al 96’. Nuova Real, che beffa

ALMA

1

NUOVA REAL METAURO

1

ALMA (4-3-3): Santini; Scarlatti (20’ st Innocenti), Fontana, Saponaro, Giacomelli; Mattioli, Omiccioli, Pierpaoli; Moschella (33’ st Malshi), Zaccardo, Sabattini (22’ st Arpaia). A disp. Sodani, Di Letizia, , Niang, Incerti, Palazzi M., Cecchini. All. Omiccioli.

NUOVA REAL METAURO (4-3-2-1): Ciacci; Boiani, Esposto, Nodari (25’ st Copa), Furiassi; Biagioni, Giuliani, Pedini (44’ st Grossi); Bracci, Grussu (5’ st Loberti); Traini A disp. Fabbri, Cappelli, Magnoni, Aguzzi, Agostini, Pucci. All. Ferri.

Arbitro: Serenellini di Macerata.

Reti: 40’ st Bracci, 46’ st Pierpaoli.

Note: pomeriggio con sole e acquazzone, terreno buono, spettatori 1.200. Ammoniti: Furiassi, Biagioni, Scarlatti, Fontana, Traini e l’allenatore in seconda del Fano Radi. Angoli 2-2, recuperi 2’ + 7’.

L’Alma acciuffa in extremis un insperato pareggio contro una Nuova Real Metauro spietata nel capitalizzare gli errori dei granata. Succede tutto nel finale di una gara caratterizzata da un reciproco podismo e da una altrettanta improduttività offensiva. Minuto 40 della ripresa: un’avanzata di Fontana verso centrocampo è intercettata dagli ospiti che fanno sveltamente ripartire il "motorino" Bracci che prende in contropiede la sguarnita retroguardia fanese e appena entrato in area infilza Santini. Il nulla di fatto che si stava apparecchiando per l’evanescenza dei rispettivi attacchi è rotto così dall’imprevista impresa della Real Metauro pronta ad entrare nella storia, ma non si è fatto i conti con la caparbia reazione granata che pescano il jolly nel primo minuto di recupero. Angolo di Omiccioli, testa di Fontana che allunga sul secondo palo dove sbuca Pierpaoli che di piatto infila il gol del pari.

All’inizio delle danze sembrava messa meglio in campo la Nuova Real: prima una discesa di Bracci, poi un doppio Pedini e al 33’ una conclusione di Biagioni salvata in angolo da Santini certificavano l’impressione. Zaccardo, unico centravanti arruolabile (Gucci e Sartori sono out) si crea un paio di occasioni: al 42’ stacca di testa su cross di Scarlatti e al 12’ della ripresa recupera una svirgolata del portiere Ciacci ma il tiro è ribattuto da Esposto. Nella ripresa, a parte l’attivismo di Bracci e un Traini defilato, la Nuova Real cerca di ammortizzare una crescente vitalità dei granata, sostanziata dall’occasione più favorevole per l’Alma al 33’ quando Pierpaoli viene a trovarsi solo soletto a due passi da Ciacci ma spara in curva. Saranno proprio Fontana e lo stesso Pierpaoli bravi a rimediare, salvando le coscenze e l’Alma.

Silvano Clappis