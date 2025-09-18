Il Fano va agli ottavi . Basta un pari senza gol

ALMA 0 VILLA SAN MARTINO 0

ALMA (4-3-1-2): Sodani; Innocenti, Saponaro, Giacomelli, Niang; Malshi, Frulla (37’ st Cecchini), Moschella (23’ st Mattioli); Palazzi M. (27’ st Manuelli); Zaccardo (13’ st Beciani), Incerti (17’ st Arpaia). A disp. Tommasino, Scarlatti, Cecchini, Di Letizia, Riggioni. All. Omiccioli.

VILLA SAN MARTINO (4-3-3): Cocco; Fabbri, Cecchini (21’ st Trebbi), Montanari, Rombaldoni; Ascani (13’ st Muratori, 25’ st Carburi), Balleroni, Baldini (21’ st Tatò Fe); Del Monte, Bartomioli (28’ st Giardini), Tatò Fr. A disp. Bulzinetti, Tartaglia, Paoli, Licari. All. Crisantemi.

Arbitro: Del Piccolo di Pesaro.

Note: serata calda, terreno ottimo, spettatori 400. Osservato 1’ di silenzio per la scomparsa dello sciatore Franzoso. Ammoniti: Saponaro, Ascani, Mattioli, Giacomelli. Angoli 3-9, recuperi 0 + 4’.

L’Alma Fano passa agli ottavi di Coppa Italia grazie al pareggio nell’incontro di ritorno ieri sera al "Mancini" contro un Villa San Martino che nonostante la buona volontà, non è riuscito a ribaltare la sconfitta di misura subita all’andata. Tra due squadre zeppe di seconde linee, alla fine risultano meglio gli ospiti dei granata. Per un tempo infatti si gioca a una porta sola, quella fanese, perché il Villa San Martino spinge con una determinazione ammirevole pari alla inconsistenza offensiva dei granata. Così Giacomelli all’8’ è costretto a salvare su Balleroni a due passi dalla porta; quest’ultimo poi al 13’ si allunga troppo la palla in area, imbeccato dallo sgusciante Del Monte. L’Alma si fa vedere una sola volta, al 29’, con una ficcante proiezione di Moschella conclusa con un traversone sul quale nessuno si presenta all’appuntamento.

Il tema tattico cambia di poco all’inizio della ripresa, anche se l’Alma ci mette adesso maggiore impegno, poco compensato dalla indispensabile lucidità. Il Villa continua a gestire con sufficienza la partita fino a quando i cambi ne invertono il senso di marcia. Le occasioni, se così si può chiamarle, capitano dunque al Fano con Malshi al 17’ e Arpaia al 29’ entrambe neutralizzate dal portiere Cocco. Sull’altro fronte Montanari al 35’ si trova a servire un bel pallone in area per Carburi, ma l’attaccante gira debolmente in porta. Le fiammate vere arrivano nel finale. Al 42’ Carburi si mangia un gol in mischia davanti a Sodani, al 49’ una "botta" a colpo sicuro di Mattioli è deviata da un difensore. Segno che lo 0-0, per quanto visto è il risultato più giusto.

Silvano Clappis