Il Fano va avanti senza pietà. Goleada e altri tre punti in tasca

Fano 6 Falconara 0

CALCIO (4-3-2-1): Sodani; Guei (18’ st Ricci), Nodari, D’Anzi, Incerti (30’ st Orazi); Patrignani (18’ st Mea), Omiccioli, Bianchi; Niang, Palazzi (18’ st Giampaoli); Gueye (18’ st Giovanelli). A disp. Giulini, Riggioni, Manuelli, Casoli. All. Spendolini.

OLIMPIA JUVENTU FALCONARA (4-4-2): Camedda, Losasso, Panzarino M., Sampaolesi, Sordoni, Dieng, Perna (37’ st Chessa), Pincini (37’ st Cagnoni), Campanile (29’ st Abate), Spinelli (11’ st Zaccarelli), Panzarino G. (11’ st Di Sarno) A disp. Natale, Tuzi. All. Sansonetti.

Arbitro: Boldrini di Pesaro.

Reti: 34’ pt Palazzi, 44’ pt Bianchi, 7’ st Niang, 28’ st Giovanelli, 30’ st Niang, 42’ st Giampaoli.

Note: pomeriggio sereno, terreno discreto, spettatori 200. Osservato 1’ di silenzio per la scomparsa di Agroppi. Ammoniti: Panzarino M., Camedda, Sampaolesi, Guei, Orazi. Angoli 6-2, recuperi 1’ + 0.

Con un punteggio tennistico il Fano Calcio regola una Olimpia Juventu Falconara che regge il confronto nella prima mezzora, per poi naufragare sotto i colpi dei granata. Quando poi i granata allargano sulle fasce il fronte offensivo cominciano i guai per l’Olimpia Juventu e fioccano i goal. Dopo i primi spaventi – una traversa di Niang al 19’ e un salvataggio sulla linea di Sampaolesi – gli ospiti capitolano: al 34’ cross dalla destra di Bianchi sul secondo palo dove Palazzi insacca di testa e al 44’ è Palazzi a restituire il favore a Bianchi che di piatto infila il 2-0. Nella ripresa dopo appena 7’ il Fano chiude la pratica con un tiro angolato di Niang e così mister Spendolini ha l’opportunità di mandare anzitempo sotto la doccia mezza squadra titolare. I giovani granata approfittano del calo fisico dell’Olimpia e così al 28’ su angolo di Omiccioli è Giovanelli ad infilare di testa. Due minuti Niang chiude una ripartenza con un diagonale a fil di palo. Fano in dieci al 34’ con Ricci costretto ad uscire per uno stiramento dopo meno di venti minuti, mentre Sodani si concede il lusso di parare un rigore a Zaccarelli al 40’. L’intesa "verde" Giovanelli-Giampaoli si materializza proprio in un bel contropiede dei due ragazzi al 42’ che fissa il 6-0 finale.

Silvano Clappis