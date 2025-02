Il figlio muore per choc anafilattico. Appello per rimpatriare la salma

Una tragedia che ha spezzato il cuore di una madre e ha commosso l’intera comunità fanese. Dori Goloman, cittadina moldava residente da anni a Fano, sta vivendo il dolore più grande: la perdita del figlio Andrei, morto dopo tre mesi di coma in un ospedale di Chicago (USA) a causa di uno shock anafilattico provocato da uno spray nasale. A raccontare questa drammatica vicenda è Emanuela Palmucci, guida turistica fanese, che conosce bene la famiglia dal momento che Dora è la badante della madre. Per questo ha voluto lanciare un appello per sostenerla. Il 30 novembre scorso, una banale inalazione di uno spray per la gola gli ha provocato una reazione allergica violentissima. Andrei è entrato in coma e, nonostante le cure ricevute, non si è mai più risvegliato. "La cosa più straziante – racconta Dora – è che non abbiamo potuto raggiungerlo. Le autorità consolari ci hanno negato il visto per entrare negli Stati Uniti e abbiamo dovuto vivere questa tragedia da lontano". Ora per Dori c’è un solo desiderio: riportare Andrei nella sua terra natale. Ma affrontare le spese per il rimpatrio della salma è un peso insostenibile per lei. Per questo, ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe. In poche ore, grazie al buon cuore di tanti fanesi, sono già stati raccolti circa 3.000 euro dei 12mila necessari a raggiungere l’obiettivo. Chi volesse contribuire alla causa può farlo collegandosi alla pagina https://gofund.me/2177dc83

Tiziana Petrelli