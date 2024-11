"Il focolaio di Dengue verso l’estinzione"

"Il focolaio fanese di dengue verso l’estinzione: ci si prepara alla prossima stagione". La buona notizia arriva dalla Regione Marche che parla di "un numero di contagi sporadico. Attualmente si registrano 144 casi confermati, 70 probabili e 7 possibili, con la curva di incidenza, basata sulla data di insorgenza dei sintomi, in costante discesa. Le ultime segnalazioni si sono verificate nei giorni 20, 22 e 27 ottobre. È importante ricordare che, dopo la puntura di una zanzara infetta, il periodo di incubazione può variare dai 4 ai 7 giorni". Anche se la situazione continua ad essere monitorata, l’attenzione è già rivolta alla primavera del prossimo anno. A questo scopo ieri è stata organizzata una riunione del Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (Gores), in collaborazione con Anci Marche, "per mettere in campo misure di prevenzione efficaci a livello regionale". Alla riunione hanno partecipato rappresentanti della Protezione civile, dell’Agenzia regionale sanitaria (Ars) e dell’Istituto Zooprofilattico Marche-Umbria. "Nel corso dell’incontro – fanno sapere dalla Regione – è stato concordato un piano di azione comune che comprende: linee guida regionali e supporto ai bandi per le attività di disinfestazione, formazione degli addetti comunali e ddelle ditte che operano nel settore, monitoraggio entomologico delle zanzare con la distribuzione sul territorio di trappole e campagne informative per la popolazione. Per quanto riguarda la disinfestazione, che rappresenta una delle misure più efficaci per ridurre la popolazione di zanzare e, quindi, il rischio sanitario, saranno delineate procedure specifiche per gli interventi larvali da effettuare in primavera e per le disinfestazioni d’emergenza. Nei prossimi mesi, i referenti del Gores e i funzionari dei Comuni si incontreranno per formalizzare procedure comuni in tutto il territorio regionale".

Dalla Regione informano, inoltre, che "l’ultimo bollettino epidemiologico del sistema di sorveglianza Arbovirosi, pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità, ha evidenziato che in Italia sono stati rilevati 678 casi confermati di dengue dal 1 gennaio al 5 novembre 2024. Di questi, 465 sono associati a viaggi all’estero e 213 sono autoctoni. Non è stato registrato alcun decesso. Sono stati identificati diversi eventi di trasmissione locale del virus in Italia e focolai limitati di infezione autoctona sono stati segnalati in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo".

an. mar.