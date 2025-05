Il fratino protagonista a Casa Archilei

Turismo balneare, inquinamento e distruzione degli habitat stanno minacciando sempre più la sua presenza in Italia. Ma sulle spiagge di Fano c’è ancora chi resiste, con zampe sottili e piume color sabbia: è il fratino (Charadrius alexandrinus), un piccolo uccello protetto che continua a nidificare lungo la costa fanese, nonostante il rischio concreto di scomparsa.

Per accendere i riflettori su questa specie rara e affascinante, prende il via un ciclo di incontri dedicato proprio al fratino, al Cea Casa Archilei di Fano domani, il 12 e il 16 maggio, alle 17.30: un’ora e mezza di attività gratuite, pensate per bambini, famiglie e tutti coloro che vogliono conoscere da vicino questo piccolo abitante delle nostre spiagge.

Per partecipare è richiesta la prenotazione tramite SMS o Whatsapp al numero 3286163202.