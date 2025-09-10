Il fronte dimenticato: quello dell’Adriatico nella Grande Guerra

Un viaggio nella memoria per riscoprire un fronte spesso dimenticato, quello dell’Adriatico durante la Prima guerra mondiale. È questo il tema della conferenza organizzata dal Gruppo di Fano dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, in programma sabato 13 settembre alle ore 18 nella sede della Darsena Borghese, in via Nazario Sauro. A condurre l’incontro sarà il giornalista e scrittore Lucio Martino (foto), autore di un volume che ha riportato alla luce episodi e missioni belliche avvenute sul mare tra la Flotta imperiale austro-ungarica e la Regia Marina italiana. Un’opera frutto di anni di ricerche negli archivi militari e di studio di testi ormai fuori commercio, che colma un vuoto nella storiografia nazionale e che, per il suo valore, ha ottenuto l’autorizzazione a riportare lo stemma ufficiale della Marina Militare. Recensito dalla stampa nazionale e citato in bibliografie universitarie, il libro ha ricevuto anche l’attenzione del noto storico e docente Franco Cardini, che nella prefazione scrive: "Si tratta di un libro prezioso: la guerra sui mari viene spesso, a torto, considerata un teatro secondario… È un contributo che mancava ed è pertanto prezioso". La conferenza offrirà al pubblico non solo un approfondimento documentato, ma anche una narrazione accessibile e coinvolgente, capace di andare oltre i ricordi scolastici legati a figure come Nazario Sauro e Luigi Rizzo, restituendo l’immagine viva di un conflitto.

ti. pe.