Il galà del calciomercato infiamma la città

Due ore di emozioni e applausi al Teatro della Fortuna per il Gala di Calciomercato – L’Originale, andato in scena ieri sera con la conduzione impeccabile di Veronica Baldaccini. Giornalista Sky Sport, la Baldaccini ha definito il teatro fanese "un posto magico ed evocativo, proprio come la storia di Fano", abbracciando la città con parole piene di calore e gratitudine.

"Questo è un tour che racconta l’Italia attraverso i suoi luoghi incantati. E Fano è uno di questi", ha detto. Sul palco, tra video, racconti e musica, si è presentata la nuova edizione estiva del programma cult di Sky Sport, con tappe in nove città italiane. A guidare il racconto, Alessandro Bonan, che ha ricordato come da Fano, due anni fa, sia partito tutto.

"È nata un’amicizia vera con questa città e con Comunica Media Agency, che ci ha supportato nell’organizzazione di tutto il tour". Oltre a essere il volto storico del programma, Bonan ha incantato il pubblico come cantautore, regalando momenti di poesia tra una presentazione e l’altra. Il suo brano ‘Fino alla fine del mare’, sigla ufficiale del 2025, è stato il gran finale della serata: un video girato su una nave Moby, sponsor del tour, ha accompagnato la sua esibizione.

Tra gli ospiti, Giuseppe Gibilisco, campione mondiale di salto con l’asta e oggi assessore allo sport di Siracusa, città dove il tour si chiuderà dal 25 al 29 agosto.

"A 16 anni ho fatto la valigia per inseguire un sogno. Oggi voglio offrire ai giovani spazi all’altezza delle loro passioni", ha detto, annunciando anche una probabile partecipazione di Walter Zenga, oggi allenatore della squadra cittadina. La Baldaccini ha scherzato: "Ce lo prestate per una serata?", ricevendo un sì tra gli applausi. Sul palco anche gli amministratori delle altre città coinvolte.

A Olbia (2-6 giugno) il sindaco ha scherzato: "Di solito tra sindaci si gareggia per i campanili, noi abbiamo l’acqua più chiara". Il Golfo Aranci (9-13 giugno) ha rivendicato con orgoglio l’iniziativa: "Non vi siete scelti voi noi, siamo stati noi a cercarvi". Gorizia (16-20 giugno), capitale europea della cultura, è stata definita "ponte che unisce e non confine". Poi Alassio (23-27 giugno), Ostia (30 giugno - 4 luglio), Fano (7-11 luglio), la Val di Sole con Malè (18-22 agosto), Reggio Calabria (14-18 luglio) e infine Siracusa.

Proprio Fano è stata più volte definita "città del cuore" da tutti i protagonisti. L’assessore Santorelli ha ricordato quanto sia prezioso vedere la città attraverso gli occhi dei turisti: "Le immagini di Sky ci restituiscono la bellezza che spesso noi fanesi diamo per scontata". Sono stati citati anche gli Itinerari della Bellezza di Confcommercio e il Festival del Brodetto di Confesercenti. Non è mancato un collegamento con Federico Romano Ferri della Casa dello Sport di Sky, che ha sottolineato la finalità turistica del progetto: raggiungere un pubblico nuovo, che normalmente sfugge alle rotte del turismo tradizionale. E così la città della Fortuna, ancora una volta, si è confermata "tappa imprescindibile di questo viaggio italiano tra calcio, cultura e luoghi straordinari".