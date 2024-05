Il Giro accende le vetrine ma anche le polemiche

E’ una città in fibrillazione quella che attende il Giro d’Italia. Lungo il corso i commercianti hanno iniziato ad allestire le vetrine a tema, inserendo tra la propria mercanzia biciclette e cerchioni, maglie rosa e fogli di Gazzetta dello Sport, per partecipare alla gioia di una città che attende con ansia la vetrina mediatica offerta dall’arrivo della 12° tappa del Giro 2024.

Per l’occasione il sindaco ha deciso di chiudere tutte le scuole, evitando ulteriori intoppi. Perché per offrire ai telespettatori di tutto il mondo lo spettacolo di un territorio - che da San Costanzo scende a Tre Ponti per intrufolarsi nei quartieri di Rosciano e Bellocchi e inerpicarsi poi su Monte Giove per ridiscendere a livello del mare godendo del magnifico scenario del Porto fino a giungere al traguardo collocato in viale Gramsci - per tutta la durata della manifestazione Fano sarà off limits, spaccata tra nord e sud, est ed ovest. E così ieri in città, assieme all’euforia, si respirava la tensione di quanti si trovano in difficoltà nell’organizzare i trasferimenti di quella giornata, dal momento che ancora non si conoscono gli orari, le strade chiuse e le eventuali deviazioni predisposte per attraversare la città. Per questo i telefoni di Polizia Locale, associazioni di categoria e pure del nostro giornale sono stati bollenti di chiamate in cerca di informazioni. Antonia Garrone dipendente del Dacsì bistrò: "Vengo da Saltara, ho due bambini e devo capire se riesco a tornare a casa in tempo per prenderli a scuola o se devo mettermi in ferie giovedì. Ho chiamato i vigili che mi hanno risposto di richiamare fra due/tre giorni perché non sanno ancora nulla. Allora ho provato a chiedere all’Ufficio Turismo qui accanto, dove non sapevano neppure l’ora di chiusura". "Non riuscendo ad avere notizie certe, purtroppo giovedì devo restare chiusa - dice Jennifer Pompili, titolare di Essenzaltro - perché non so come far arrivare i dipendenti da Calcinelli e da Pesaro e non glielo posso dire all’ultimo. Ho più volte chiamato i vigili per avere informazioni, ma ogni volta mi dicevano una cosa diversa". Difficoltà anche per Eros Bocchini della New Copromo: "Qui è un disastro, perdo un sacco di mercati. Ora sto riprogrammando tutti i camion, devo capire se le barche pescano giovedì, sto chiamando tutti i clienti per avvertirli perché in Comune mi hanno detto che chiudono le strade dalle 13 alle 18".

"Ben vengano gli eventi che danno lustro ai nostri territori - il commento di Confcommercio, Confesercenti, Cna e Alberghi Consorziati - però dovrebbero essere organizzati in modo tale da non arrecare danno alle attività che tutto l’anno operano sul territorio riversandoci economie".

Tiziana Petrelli