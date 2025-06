Il Giro d’Italia femminile sprinta verso Orciano

Sprinteranno a Orciano le migliori cicliste dei circuito internazionale. Il municipio di Terre Roveresche ospiterà il traguardo della sesta tappa del Giro d’Italia Women 2025. Frazione che scatterà da Bellaria-Igea Marina, transiterà per San Marino e entrerà nella provincia di Pesaro e Urbino a Montecchio, per poi proseguire per Mombaroccio, il Beato Sante, Saltara, Calcinelli, un primo passaggio a Orciano e, ancora, Mondavio, la discesa verso Pianaccio, San Michele, San Filippo, Monte Porzio e la salita verso San Giorgio e poi il tratto conclusivo in direzione Orciano, con la finish line posizionata sul centrale viale Evangelisti.

La presentazione della tappa si è svolta ieri all’auditorium Santa Caterina, alla presenza del sindaco Antonio Sebastianelli e della sua amministrazione, del delegato del Coni Fabrizio Tito, dell’onorevole Antonio Baldelli, dell’assessore regionale Francesco Baldelli, del consigliere regionale Giacomo Rossi e di diversi amministratori del comprensorio. Conduttore il referente regionale di Rcs Alighiero Omicioli, che ha messo in evidenza i numeri dell’evento: "Diretta televisiva sui canali nazionali (Rai 2) e internazionali, 23 pullman delle altrettante squadre in gara, 30 auto dell’organizzazione, 50 giornalisti e 20 fotografi al seguito, 8 telecamere di cui 2 su elicottero e 2 su moto, 21 furgoni che proporranno gadget".

"Sono proprio questi numeri – ha evidenziato Sebastianelli – che ci hanno indotto a voler organizzare un arrivo di tappa sul nostro territorio. Perché, tenuto conto che nel 2024 la corsa ha toccato punte di quasi il 9% di share su Rai 2, senza contare le visualizzazioni a 6 zeri sul sito web della competizione, riteniamo che sussistano i presupposti per una bel messaggio promozionale". Collegata in diretta web la direttrice del Giro Women per Rcs, Giusy Virelli: "Siamo molto felici di riportare il Giro d’Italia Women nelle Marche per 2 tappe che saranno sicuramente decisive per la classifica generale. A partire da quella con arrivo a Orciano, durante la quale si scaleranno una serie di strappi prima della salita finale che porterà al traguardo. Seguirà, poi, la tappa Fermignano-Monte Nerone".

Francesco Baldelli ha rimarcato "il grande impegno della Regione dal punto di vista turistico, anche attraverso il bike e le competizioni in questa disciplina. Si tratta di un’operazione di marketing territoriale molto forte perché il ciclismo sa accendere i riflettori sulle aree che attraversa, come nessun altro sport". Sulla stessa lunghezza d’onda l’onorevole Antonio BaLdelli, che in qualità di assessore ai grandi eventi della città dei Bronzi è stato il primo a volere nel marzo scorso l’arrivo della tappa della Tirreno Adriatico, che ha richiamato tantissimi appassionati.