Fano
Giorgio ArmaniYoox licenziamentiAllerta meteoBiglietti RadioheadVasco RossiMostre autunno
Il Gran Galà della Fortuna illumina Fano. Una cascata di big dello spettacolo
5 set 2025
SILVANO CLAPPIS
Cronaca
Il Gran Galà della Fortuna illumina Fano. Una cascata di big dello spettacolo

In tanti hanno aderito all’appello lanciato dall’attore Gabriele Cirilli. Interverranno, tra gli altri, . Flavio Insinna, Ettore Bassi, Stefano Fresi, Augusto e Tony Fornari, Benedicta Boccoli, Maurizio Micheli.

È la serata del Gran Galà della Fortuna alla Corte Malatestiana (ore 21,00) che si annuncia ricco di sorprese per i tanti ospiti, tra quelli presenti e quelli che intervengono a distanza. In tanti, infatti, hanno aderito all’appello lanciato dall’attore Gabriele Cirilli che ha preso a cuore l’iniziativa della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano e dal RTI Rocca Malatestiana volta a raccogliere fondi per sostenere il Teatro della Fortuna di Fano alle prese con una grave crisi finanziaria. Intorno al comico Gabriele Cirilli e all’attrice Claudia Campagnola – vista in diverse fiction, "I Cesaroni", "Questa è la mia terra" e film "Otto donne e un mistero", "Il cuore altrove", "L’uomo ideale", per citarne alcuni – ruoteranno altri artisti di cinema, televisione nonché del mondo della canzone. Dovrebbero intervenire Flavio Insinna, Ettore Bassi, Stefano Fresi, Augusto e Tony Fornari, Benedicta Boccoli, Maurizio Micheli, La Factory di Gabriele Cirilli de L’Aquila, l’Accademia del Teatro della Fortuna.

Tra i cantanti previsti gli interventi di Raffaella Destefano, pesarese di adozione arrivata terza a Sanremo Giovani nel 1997, e di Davide Mattioli, il cantante fanese residente nella Repubblica Ceca che è diventato ormai una star nei Paesi dell’Europa orientale Una serata che si annuncia particolarmente frizzante e variegata, visto che ci sarà pure un’asta benefica di opere di alcuni artisti della nostra provincia - Stefano Furlani, Sabinè Alexander Lindner, Giovanni Tonelli, Silvana Sisi, Andrea Giomaro e Studio A Tre – coordinata da Samuele Bertini e Umberto Gennari dell’associazione Artemista.

"È straordinario vedere così tante adesioni, molti in presenza e altri mi dicono che saranno da remoto per precedenti impegni presi – afferma Massimo Puliani, direttore artistico della Rocca Malatestiana gestita da RTI che ha promosso questa serata con la Fondazione di Comunità -. Tutti intervenuti a titolo gratuito, come "amici di casa" e la la "Casa è il Teatro". È da considerare tutto ciò un bel dono da parte di tutti questi artisti che hanno Fano e il suo antico teatro nel cuore. Così come è molto importante mettere insieme, creare sinergie tra diverse realtà culturali e sociali per sostenere e spingere e garantire il futuro il Teatro della Fortuna e per costruire in futuro un grande, unico palcoscenico fanese".

Per informazioni e biglietti: Botteghino Teatro della Fortuna (tel. 0721 800750 – teatrodellafortuna.it) e www.vivaticket.com

© Riproduzione riservata

