Il Gran Galà della Fortuna illumina Fano. Una cascata di big dello spettacolo

È la serata del Gran Galà della Fortuna alla Corte Malatestiana (ore 21,00) che si annuncia ricco di sorprese per i tanti ospiti, tra quelli presenti e quelli che intervengono a distanza. In tanti, infatti, hanno aderito all’appello lanciato dall’attore Gabriele Cirilli che ha preso a cuore l’iniziativa della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano e dal RTI Rocca Malatestiana volta a raccogliere fondi per sostenere il Teatro della Fortuna di Fano alle prese con una grave crisi finanziaria. Intorno al comico Gabriele Cirilli e all’attrice Claudia Campagnola – vista in diverse fiction, "I Cesaroni", "Questa è la mia terra" e film "Otto donne e un mistero", "Il cuore altrove", "L’uomo ideale", per citarne alcuni – ruoteranno altri artisti di cinema, televisione nonché del mondo della canzone. Dovrebbero intervenire Flavio Insinna, Ettore Bassi, Stefano Fresi, Augusto e Tony Fornari, Benedicta Boccoli, Maurizio Micheli, La Factory di Gabriele Cirilli de L’Aquila, l’Accademia del Teatro della Fortuna.

Tra i cantanti previsti gli interventi di Raffaella Destefano, pesarese di adozione arrivata terza a Sanremo Giovani nel 1997, e di Davide Mattioli, il cantante fanese residente nella Repubblica Ceca che è diventato ormai una star nei Paesi dell’Europa orientale Una serata che si annuncia particolarmente frizzante e variegata, visto che ci sarà pure un’asta benefica di opere di alcuni artisti della nostra provincia - Stefano Furlani, Sabinè Alexander Lindner, Giovanni Tonelli, Silvana Sisi, Andrea Giomaro e Studio A Tre – coordinata da Samuele Bertini e Umberto Gennari dell’associazione Artemista.

"È straordinario vedere così tante adesioni, molti in presenza e altri mi dicono che saranno da remoto per precedenti impegni presi – afferma Massimo Puliani, direttore artistico della Rocca Malatestiana gestita da RTI che ha promosso questa serata con la Fondazione di Comunità -. Tutti intervenuti a titolo gratuito, come "amici di casa" e la la "Casa è il Teatro". È da considerare tutto ciò un bel dono da parte di tutti questi artisti che hanno Fano e il suo antico teatro nel cuore. Così come è molto importante mettere insieme, creare sinergie tra diverse realtà culturali e sociali per sostenere e spingere e garantire il futuro il Teatro della Fortuna e per costruire in futuro un grande, unico palcoscenico fanese".

Per informazioni e biglietti: Botteghino Teatro della Fortuna (tel. 0721 800750 – teatrodellafortuna.it) e www.vivaticket.com