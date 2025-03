Il Gran Galà stupisce, ed oggi tocca alle Winx

Eleganza, paillettes, luccichini. Il Gran Galà del Carnevale al Teatro della Fortuna non ha deluso le aspettative. C’era il pubblico delle grandi occasioni per il più grande evento degli ultimi 15 anni, che ha riportato a Fano lo sfarzo e la magia del passato. E c’era tutta la Fano che conta, a teatro: dalla prefetta Emanuela Saveria Greco, all’ex direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, l’ex comandante dei carabinieri Alfonso Falcucci, il primario Claudio Cicoli, nonché ovviamente il sindaco e la sua giunta e tanti tanti volti noti della città. Tutti elegantissimi in abito da film o da sera, come dress code imponeva. E tra musica, ospiti, e un’ottima cena, la serata è scivolata via fino alle ore picole.

Invece oggi, il Carnevale di Fano si prepara a vivere la sua terza e ultima nuvolosa domenica all’insegna della festa, dell’allegria e dell’attesa per la proclamazione del carro vincitore. Dopo l’attore comico Massimo Boldi e il trasformista Dario Ballantini, ospiti delle prime due domeniche di sfilate in viale Gramsci, il gran finale è infatti nelle mani di sei fatine. Saranno le Winx le protagoniste assolute dell’ultima giornata. Porteranno poi il loro scintillante mondo fatato nei giardini del Pincio per concludere la giornata, con lo spettacolo "Winx 20th Celebration Show" in programma alle 18.30. La giornata inizierà come sempre alle 9 con il corteo delle scuole, che attraverserà viale Gramsci per poi raggiungere piazza XX Settembre, dove alle 11.30 i più piccoli saranno protagonisti di un altro attesissimo evento: "44 Gatti Miao dance lesson", uno spettacolo che coinvolgerà grandi e piccini tra canti e balli insieme ai beniamini di Rai Kids: Lampo, Milady, Pilou e Polpetta.

Dalle 15 prenderà il via la grande sfilata dei carri allegorici, anticipata dalla delegazione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, e dalla rappresentanza del Carnevale dell’Habana di Cuba, simbolo del gemellaggio culturale che lega da anni la manifestazione fanese a quella caraibica, grazie all’opera del direttore artistico Daniele Carboni. Poi i veri protagonisti: i giganti di cartapesta, accompagnati dall’attesissimo getto degli ultimi 70 quintali di dolciumi, pronti a piovere sul pubblico in festa. Ma grande protagonista sarà anche il pubblico, chiamato a scegliere il carro più bello tramite il QR code presente sul programma ufficiale o sul sito web del Carnevale. Le votazioni rimarranno aperte fino a questo pomeriggio, chiudendosi al termine del primo giro della luminaria. Il nome del vincitore verrà poi annunciato durante il giro di rientro della luminaria e il carro sarà premiato nel corso del Martedì Grasso. Grande attenzione è stata riservata ai bambini, con un’area al Pincio e con la nomina del sindaco del Carnevale 2025, ruolo assegnato a Edoardo Davide Pignataro, già protagonista del film di Andrea Lodovichetti "Cartapesta".

Tiziana Petrelli