Il grande calcio brilla sotto (e con) le stelle

Lo sport sempre più protagonista della promozione turistica della città. Non hanno fatto in tempo a spegnersi le telecamere di Eurosport arrivate giovedì in città per la 12° tappa del Giro d’Italia, che subito si accendono su Fano i riflettori della trasmissione Calciomercato L’Originale di Sky. E’ partito ieri con l’annuncio dei suoi primi ospiti, il cronometro del conto alla rovescia del prossimo evento mediatico cittadino che con le previste 20 ore di messa in onda raggiungerà 400mila spettatori a puntata dal 3 al 7 giugno, per un totale di oltre 2milioni di utenti. Mancano poco più due settimane (per l’esattezza 16 giorni) alle dirette tv dalla bellissima cornice dell’ex chiesa di San Francesco, in programma tutte le sere dalle 23 alle 24, dal lunedì 3 a venerdì 7 giugno. Il giorno dopo in città si vota per il nuovo sindaco. Ed è per questo che gli storici conduttori di Calciomercato, Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio e Luca Marchetti detto Fayna, indossano una fascia tricolore nella foto scattata per promuovere l’evento in città. Ad aprire la sfilata di vip che affolleranno il palcoscenico cittadino sarà Beppe Bergomi, storico capitano dell’Inter, con la cui maglia nerazzurra ha giocato nel corso di tutta la sua ventennale carriera da difensore. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982 (aveva appena 18 anni, il più giovane calciatore italiano ad aver vinto la rassegna iridata) è il giocatore con più partite disputate nella storia della Coppa Uefa/Europa League e uno dei migliori difensori della sua generazione, tanto da essere più volte inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Ora è uno dei commentatori di punta di Sky Sport. Ma a Fano arriveranno anche Lorenzo Minotti, bandiera del Parma e vicecampione del mondo con la nazionale azzurra nel 1994, e Federica Masolin, per tanti anni commentatrice della Formula Uno ed oggi passata alla Champions League per i microfoni di Sky.

Diffuso anche il programma giornaliero della trasmissione, per permettere ai fanesi di poter prenotare gratuitamente un posto in prima fila per assistere alla diretta: si parte lunedì con Beppe Bergomi, Paolo Condò e Lorenzo Minotti, si prosegue ancora con il duo Bergomi-Minotti accompagnati da Massimo Marianella, mercoledì largo a Veronica Baldaccini, Aldo Serena e ancora Marianella, giovedì torna Serena con Marco Bucciatini e Gianfranco Teotino che sarà ospite anche dell’ultima puntata di venerdì con Federica Masolin, Giancarlo Marocchi e Marco Bucciatini.

Tiziana Petrelli