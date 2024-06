Il grande ritorno della storica ‘Caccia al Cinghiale’

Sono 28 gli appuntamenti tra luglio e settembre inseriti nel calendario delle manifestazioni estive di Mondavio e fra tutti gli eventi spicca il ritorno della rievocazione storica ‘Caccia al Cinghiale’, annullata nel 2023 per ragioni economiche. La kermesse vivrà la sua 62esima edizione e si terrà nei tradizionali giorni del 13, 14 e 15 agosto. Prima e dopo questa manifestazione clou, una serie di iniziative per tutti i gusti, tra teatro, musica, gastronomia e proposte per bambini.

Ben nove le tappe dedicate alle 7 note, a partire dal 10 luglio, quando si terrà la prima delle quattro serate della rassegna di lirica ‘Music in the Marche’, che proseguirà con ulteriori spettacoli il 16, il 17 e il 26 luglio. Musica protagonista anche il 18 luglio con il concerto ‘Brindo alla vita’ diretto da Daniele Rossi, con Federica Livi e Clarissa Vichi voci soliste e 19 elementi dell’Orchestra Sinfonica Rossini; il 23 luglio, con ‘Soap Opera Dream’; e il 2 agosto a Sant’Andrea di Suasa, dove si esibiranno Gianluca Petrella e Pasquale Mirra. Ulteriori tappe musicali il 4 agosto con il concerto del corpo bandistico ‘Garavini’ e del tenore Patrizio Saudelli; e il 22 agosto con ‘Appuntamento a Ischia, Mina incontra Modugno’, che avrà come protagonisti Domenico Santarella e Arianna Talè. Per il teatro sono 2 le tappe principali: il 24 luglio lo spettacolo ‘Aspetta primavera, Bandini’; e l’8 settembre ‘Le sorelle Flesh’. Due anche i weekend dedicati a gastronomia e ballo: il 13 e 14 luglio a San Michele al fiume con la ‘Festa della patata’ e il 20 e 21 luglio a San Filippo sul Cesano con la ‘Festa d’estate’. Programma completo sul sito del Comune.

s.fr.