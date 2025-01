Il grande tuffo nell’acqua gelida. L’impresa dei ’Corsari coraggiosi’

Si chiamano i "Corsari coraggiosi" ed hanno scoperto l’elisir per la vita eterna: il workout all’aperto in qualsiasi momento dell’anno. Non mollano mai e nulla li ferma, ogni domenica dopo la corsa non mancano il tuffo in mare. Non importa se le temperature sono estremamente rigide o se piove, loro non sfuggono alla sfida dell’acqua gelida: lo specchio di mare prescelto è quello davanti alla spiaggia dei Fiori.

"Tutto questo – commentano – ci permette di mantenerci giovani e in ottima salute". Un gruppo nutrito, quello dei "Corsari coraggiosi" che comprende persone tra i 35 e i 75 anni di età: Massimo il primo corsaro, Pino, Alessandro, Alex, Michele, Marco, Simone, Lalo, Salvo S., Daniele, Dario, Fabio, Dajko, Cristiano, Salvo. "Non ci sono discriminazioni – assicura il presidente del gruppo Salvatore Interlandi – e tutti possono unirsi e partecipare al grande tuffo per la voglia di vivere e per dimostrare che alcuni limiti si possono superare".

La tradizione del bagno in acque ghiacciate, tipica dei paesi del nord Europa, è ormai diventata una consuetudine anche in Italia: i tuffi in inverno si ripetono un po’ ovunque lungo le coste italiane con le più svariate motivazioni.

C’è chi celebra il nuovo anno, chi coglie l’occasione per ricordare qualcuno che non c’è più e chi, come i "Corsari coraggiosi", lo fanno abitualmente da dieci anni.