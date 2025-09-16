"Il gruppo amplifica la sopraffazione"

Dopo le minacce a un bimbo di sei anni e l’episodio al Pincio raccontato dal giornalista Enrico Fedocci, abbiamo chiesto a Francesca Carubbi, psicologa psicoterapeuta fanese esperta di infanzia e adolescenza, di leggere questi fatti dal punto di vista educativo e sociale.

Quali conseguenze può avere un’aggressione, anche solo verbale, su un bambino così piccolo? "È di un evento imprevedibile e traumatico. Non è stato colpito solo il bambino, ma l’intera famiglia. È uno stress acuto che può lasciare ipervigilanza, allerta costante, somatizzazioni. Il corpo attiva risposte di attacco o fuga".

Il padre non ha reagito, la madre lo ha pregato di restare fermo. Cosa apprende un figlio da una scena così? "Qui entra in gioco l’impotenza appresa. I genitori hanno scelto di preservare il bambino evitando di peggiorare la situazione. Non è un errore: è una risposta saggia del sistema limbico. Col tempo, con spiegazioni razionali, il piccolo potrà comprendere".

Dal punto di vista educativo, come si può aiutare il bambino? "Parlandone, giocando, leggendo insieme. Winnicott diceva che nel gioco si forma il sé. Non bisogna far finta di niente, ma aiutare il bambino a elaborare subito, anche con l’aiuto di professionisti".

Perché per certi adolescenti provocare e intimorire diventa un "gioco"? "È un gioco predatorio, un gioco di potere. La fragilità viene mascherata da sopraffazione. Il gruppo amplifica, come nel bullismo o nel mobbing. L’altro diventa strumento, non più persona".

Quanto contano appartenenza e contesto? "Contano moltissimo. Il bisogno di appartenenza è universale. Certi luoghi diventano identitari. Se il sociale non è accogliente, il gruppo si rinchiude e rafforza le sue regole. Questi ragazzi sono sintomo di una società che non ascolta".

Cosa può fare l’adulto? "Non parlare di ’gioventù allo sbando’, ma assumere responsabilità. Serve cittadinanza attiva, dialogo, prevenzione, spazi di aggregazione. Altrimenti i luoghi diventano roccaforti di prevaricazione".

Consigli alle famiglie? "Monitorare i comportamenti, non lasciare i figli soli al gruppo o ai social, accompagnarli, ascoltarli. Più che colpevolizzare loro, occorre una comunità educante che sappia cogliere i segnali prima".

Tiziana Petrelli