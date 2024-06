Si Chiama ‘il libro si fa a scuola: la redazione dei ragazzi’, il progetto portato avanti in quest’anno scolastico dagli alunni di prima ‘media’ dell’istituto comprensivo ‘Leopardi’ di Colli al Metauro. Un’attività di progettazione editoriale vera e propria, in collaborazione con la casa editrice ‘Bianconero’ di Roma e la libreria ‘Stacciaminaccia’ di Fano, resa possibile da un bando emesso dalla Siae e dal Ministero che il ‘Leopardi’ è stato bravo ad aggiudicarsi. Il percorso si è articolato in cinque appuntamenti. Nei primi due i ragazzi hanno lavorato, con il supporto di un redattore, all’editing di un testo dello scrittore Alan Rossi, suggerendo possibili correzioni. Nel terzo incontro si sono discussi gli aspetti generali del libro, dal titolo alla fascia d’età a cui era destinato, fino a valutarne l’efficacia delle illustrazioni. Il quarto incontro è stato dedicato alla promozione del libro: dalla redazione di un comunicato stampa alla realizzazione di un booktrailer; in occasione dell’evento conclusivo (all’ex chiesa del Gonfalone di Saltara), i ragazzi hanno presentato la loro esperienza e conversato con l’autore Alan Rossi.

s.fr.