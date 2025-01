"Il liceo di Pergola? Un’eccellenza". L’11 gennaio va in scena l’open day

‘Innovazione per la formazione del futuro’. E’ l’obiettivo-slogan coniato dai responsabili del liceo scientifico di Pergola – dal 1989 sede distaccata del ‘Torelli’ di Fano -, che si appresta a vivere un mese ricco di appuntamenti, a partire dall’open day dell’11 gennaio, durante il quale docenti e studenti accoglieranno i visitatori per illustrare l’ampia e articolata offerta formativa.

Forte d’una tradizione consolidata nei suoi 60 anni di storia, il liceo altocesanense propone, accanto all’indirizzo ‘Ordinario’ e a quello di ‘Scienze Applicate’, percorsi di potenziamento altamente qualificanti, come quello ‘Internazionale’ e quello ‘Fisico-Medicale’, entrambi confermati per il prossimo anno scolastico 2025-2026. L’ultimo si distingue per il suo orientamento alle discipline cosiddette ‘Stem’ (Science, Technology, Engineering, Mathematics), offrendo agli studenti competenze innovative e trasversali, indispensabili ad affrontare le sfide che li attenderanno nei prossimi anni. A sottolinearne il valore è la dirigente scolastica, professoressa Annalisa Settimio: "Introdotto nell’attuale anno scolastico grazie alla collaborazione con Università di Urbino, Politecnica delle Marche, Azienda Sanitaria Territoriale n. 1 Marche Nord, Comune di Pergola, e al prezioso sostegno dell’on. Antonio Baldelli che ha facilitato il dialogo col Ministero, il potenziamento Fisico-Medicale è stato inaugurato lo scorso 20 dicembre. L’obiettivo è promuovere una formazione integrata, che coniughi il sapere scientifico con quello umanistico, offrendo una preparazione completa e multidisciplinare. In tale direzione si inserisce il dialogo con le istituzioni locali, regionali e nazionali, volto a costruire un’offerta formativa sempre più rispondente alle esigenze del mondo del lavoro".

La nota dirigenziale precisa, altresì, che "Sono state dissipate anche le preoccupazioni sorte dopo la diffusione di notizie infondate su presunti tagli alla scuola". In una comunicazione ai genitori, infatti, la dirigente ha precisato che il recente dimensionamento scolastico non ha coinvolto la sede del liceo di Pergola e che la riduzione del numero di classi registrata negli ultimi anni è stata determinata solo da fattori esterni, quali trasferimenti e ritiri". Dalla dirigenza si sottolinea anche che "l’istituto continua a garantire tutti i servizi, tra cui lo sportello amministrativo e la gestione digitalizzata delle pratiche, assicurando a studenti e famiglie un supporto costante ed efficiente. Il liceo di Pergola – conclude la professoressa Annalisa Settimio - si conferma un punto di riferimento per l’educazione scientifica e tecnologica per l’intero territorio, potenziando la propria offerta".

Sandro Franceschetti