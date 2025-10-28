Il liceo Torelli ritrova la sua palestra: "Non solo sport: c’è posto per tutto"

di Tiziana PetrelliDopo anni di attesa, il liceo Torelli ritrova la sua palestra. E’ stata una mattinata di festa, tra musica, danza e sport, quella che ieri ha salutato la riapertura di uno spazio che torna a disposizione della scuola e della città, completamente rinnovato e messo in sicurezza grazie all’intervento della Provincia di Pesaro e Urbino. I lavori, del valore complessivo di 2 milioni e 261mila euro, sono stati finanziati con fondi Pnrr e hanno riguardato la bonifica dell’amianto, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’intero edificio. Durante la cerimonia, i ragazzi del Torelli sono stati protagonisti assoluti: alcuni si sono esibiti in numeri di danza e ginnastica, quattro studentesse hanno suonato e cantato, mentre un gruppo di professori ha dato vita a una partita di pallavolo simbolica per inaugurare il nuovo campo. Una festa che ha restituito all’istituto uno dei luoghi più amati e frequentati della vita scolastica.

"Questa è una palestra che attendevamo da diversi anni – ha dichiarato il sindaco Luca Serfilippi –. Ringrazio la Provincia, in particolar modo il presidente Paolini, ma anche il mio predecessore Massimo Seri, perché è un progetto avviato tempo fa. Come Comune abbiamo dato la disponibilità a gestire gli spazi pomeridiani: tante attività extrascolastiche aspettavano questo impianto, che sarà polifunzionale e servirà non solo per lo sport, ma anche per incontri e assemblee. È uno spazio che torna alla città: quando le amministrazioni collaborano, i risultati si vedono". Soddisfatta anche la dirigente scolastica Annalisa Settimio, che ha parlato di "un traguardo importante: spazi rinnovati, sicuri e sostenibili per il benessere degli studenti e di tutto il personale".

Ha ringraziato la Provincia e i partner privati, Techfem e Profilglass, che hanno contribuito rispettivamente all’allestimento delle piante nell’atrio e ai materiali di alcune aule modulabili, oltre all’architetto Mao Fusina, autore del progetto di riqualificazione degli ambienti d’ingresso. L’intervento è parte di un più ampio piano di lavori da 60 milioni di euro che la Provincia sta realizzando sulle scuole superiori, di cui circa 30 solo a Fano. "Con questo intervento – ha detto il presidente Paolini – la palestra del Torelli torna pienamente funzionale e diventa strategica anche per eventi sportivi e culturali: avanti con scuole belle e sicure". Durante l’inaugurazione è intervenuto anche l’ingegner Maurizio Pierantoni, responsabile unico del progetto: "Questo edificio nasce nel 1976, si appresta ai 50 anni e ha dato risposte egregie alle generazioni passate. È stato progettato e realizzato bene, usufruito da migliaia di studenti e insegnanti. Dal 2009 sono iniziati gli studi e, dopo 16 anni, arriviamo a una completa ristrutturazione: un tempo assolutamente congruo per un edificio scolastico".